Tarih belli oldu, yalancı bahar başlıyor: İstanbul'da hava sıcaklığı bir anda yükselecek
10.11.2026 08:51
Son Güncelleme: 10.11.2026 11:49
Sibirya soğukları, yerini yalancı bahara bırakacak. İstanbul'da bugün en yüksek 12 derece olması beklenen hava sıcaklığı 22 dereceye kadar yükselecek.
Sibirya soğuklarının ardından yalancı bahar geliyor.
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava, çarşamba gününden itibaren etkisini yitirecek.
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde hava gün gün ısınmaya başlayacak. Hafta sonu hava sıcaklığı 22-23 dereceye kadar yükselecek.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt geneli parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek.
Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA İÇİN KAR UYARISI
Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'da bugün kar yağışı bekleniyor.
Hava sıcaklığının en yüksek 6 derece olacağı başkentin merkezinde karla karışık yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da ise bazı ilçelerde sağanak geçişleri beklentisi var.
HAVA YARINDAN İTİBAREN DEĞİŞECEK
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava yarından itibaren yerini yalancı bahara bırakacak.
İstanbul'da yarından itibaren güneyli yönlerden esecek rüzgarın zaman içinde kuvvetlenip, fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.
Şiddetli lodosun hava sıcaklıklarını da hızla yükselteceği belirtiliyor.
Çarşamba günü İstanbul'da hava sıcaklığı 18, Ankara'da 10 derece olacak.
Aynı gün sağanak geçişlerinin beklendiği İzmir 22 derece, Antalya, Adana, Mersin hattı 20-21 derece bandında seyredecek.
Karadeniz sahili, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da da hava sıcaklıklarının 10-15 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA İYİCE ISINACAK
Hava sıcaklıkları perşembe ve cuma günü de aynı seviyede seyredecek.
Cumartesi gününe gelindiğinde İstanbul'da hava sıcaklığının 21-22 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Aynı gün Ankara 18 derece olacak.
Hafta sonu Ege'de gök gürültülü sağanak beklentisi de var. İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde hava sıcaklığı 20-23 derece aralığında seyredecek.