Tarih belli oldu, yaz şimdi başlıyor: Aşırı sıcak hava bu kez Türkiye'ye geliyor
10.07.2026 09:51
Haziran ve temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Türkiye'de aşırı sıcaklar için tarih verildi.
Aşırı sıcaklar Avrupa'da günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken Türkiye bu yılın yaz aylarını nispeten daha rahat geçiriyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar serinlik veriyor.
Ancak yapılan son tahminler aşırı sıcakların yönünü Türkiye'ye çevirdiğini gösteriyor.
İşte son tahminler…
BUGÜN BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Yurdun diğer yerlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV yayınında hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin son tahminleri paylaştı.
Çalışkan hafta sonu sıcaklıkların 3-4 derece artacağını söyledi.
"İstanbul'da hafta sonu sıcaklık artsa bile nem yüksek değil." diyen Çalışkan, megakentin pazar günü 32-33 dereceyi göreceğini anlattı.
İZMİR 38, DİYARBAKIR 41 DERECE OLACAK
Ege'de de hava ısınıyor. Pazar günü İzmir 38 derece olacak. Başkent Ankara'da ise 33 derecelik bir hava sıcaklığı beklentisi var.
Güneydoğu'da ise hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak. Diyarbakır pazar günü 41 derece olacak.
AŞIRI SICAKLAR TÜRKİYE YOLUNDA
Avrupa aşırı sıcaklarla boğuşurken Türkiye şu ana kadar rahat bir yaz geçirdi.
Ancak aşırı sıcak hava bu kez Türkiye'ye geliyor. Çalışkan temmuz ayının 17'sinden sonra Türkiye'nin aşırı sıcak havanın etkisinde kalabileceğini söyledi.
Son tahminleri paylaşan Çalışkan, "Temmuz ayının ikinci yarısı sıcaklıklarda çok daha fazla yükseliş olma ihtimali var." diye konuştu.