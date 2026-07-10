Tarih belli oldu, yaz şimdi başlıyor: Aşırı sıcak hava bu kez Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri ile Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Yurdun diğer yerlerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.