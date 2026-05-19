Tarih netleşiyor. Sosyal medya yönetmeliği ne zaman hayata geçecek?
19.05.2026 12:53
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasların kısa sürede belirleneceğini ve ilgili yönetmeliğin 6 ay içinde hayata geçeceğini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Göktaş, 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin, dünyada da benzer uygulamaların gündemde olduğunu ve her ülkenin kendine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Göktaş, "Özellikle Avustralya'nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlendirmeleri yaptık ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdik." ifadesini kullandı.
Göktaş, sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü, esasların kısa sürede belirlenerek yönetmeliğin 6 ay içinde hayata geçirileceğini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yeni dönemin yalnızca yasal düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını belirtti.
Göktaş, yaş doğrulama sisteminin de getirileceğini, başta e-Devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemlerinin hayata geçirileceğini anlattı; bu sistemin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını ifade etti.
KANUNDA NELER VAR?
Düzenlemeyle 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacak, kontrollü kullanım teşvik edilecek. Yaş doğrulama sistemleriyle çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmaları önlenecek.
Sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.
Bu kapsamda alınan tedbirler sosyal ağların kendi internet sitesinde yayınlanacak.
EBEVEYN KONTROL ARAÇLARI ZORUNLU OLACAK
Sosyal ağ sağlayıcıları, hesap ayarlarının kontrolü, ücretli işlemlerin ebeveyn onayına bağlanması ve kullanım süresinin sınırlandırılmasına imkan tanıyan ebeveyn kontrol araçlarını sunmakla yükümlü olacak.
Ayrıca aldatıcı reklamların engellenmesine yönelik tedbirler de alınacak.
OYUN PLATFORMLARINA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Oyun platformları içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen içerikleri çıkarmakla yükümlü olacak.
Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformu, BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereği ile düzenleme kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemek ve bu temsilciye dair bilgileri BTK'ye bildirmekle yükümlü olacak.
Oyun platformu, temsilcinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verecek.
AĞ SAĞLAYICILARINA YAPTIRIMLAR
Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda verilen kararları en geç bir saat içinde uygulamak zorunda olacak.
İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarına konu içeriklerin platformda yeniden yayımlanmaması için gerekli tedbirler alınacak.
Yükümlülüklerin 30 gün içinde yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, ilgili sosyal ağ sağlayıcısına Türkiye'de yeni reklam verilmesini yasaklayabilecek.
Üç ay içinde yükümlülüklerin hâlâ yerine getirilmemesi durumunda bant genişliği yüzde 50 oranında, bu kararın uygulanmasından sonra 30 gün içinde yükümlülükler yine yerine getirilmezse yüzde 90'a kadar daraltılabilecek.