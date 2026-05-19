Tarih netleşiyor. Sosyal medya yönetmeliği ne zaman hayata geçecek?

Göktaş, sürecin ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüldüğünü, esasların kısa sürede belirlenerek yönetmeliğin 6 ay içinde hayata geçirileceğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yeni dönemin yalnızca yasal düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını belirtti.

Göktaş, yaş doğrulama sisteminin de getirileceğini, başta e-Devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemlerinin hayata geçirileceğini anlattı; bu sistemin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını ifade etti.