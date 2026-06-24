Tarih verildi, gelecek haftaya dikkat! Avrupa'da can alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor
24.06.2026 10:36
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, gelecek hafta daha artacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklıkların gelecek hafta Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
Kavurucu sıcaklar birçok ilde etkisini sürmeye devam ediyor.
Ülke genelinde sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik gözlemlenmezken gelecek hafta hava sıcaklığına artış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
AVRUPA'DA CAN ALAN SICAKLAR
Avrupa genelinde rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi.
Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere’de kırmızı alarm verilirken Paris’te sıcaklık nedeniyle Eyfel Kulesi kapılarını erken kapattı. Kıta genelinde yüzlerce okulda eğitime ara verilirken serinlemek için suya giren onlarca kişi boğuldu.
İspanya'nın büyük bölümü de alarm altında. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 44 dereceye ulaşması bekleniyor.
İtalya'da Roma ve Milano'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi.
Almanya'da da sıcak havalar nedeniyle suya girenlerde boğulma vakaları görüldü.
İngiltere'de onlarca okul erken kapanma kararı aldı.
AVRUPA'DAKİ SICAKLAR TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Avrupa'daki sıcaklıkların son 3 günde rekor seviyeye ulaştığını söyledi.
Hissedilen sıcaklıkların daha yüksek olduğunu dile getiren Çalışkan, "Bizde yüksek sıcaklıklar senede 2 kere geliyor. Ancak Avrupa'da iki haftadır aşırı sıcaklar hakim." dedi.
Batı Avrupa'da aşırı sıcaklığın iki gün daha devam edeceğini, hafta sonu İtalya ve Polonya'ya ulaşacağını dile getiren Çalışkan, "Salı günü aşırı sıcaklar bize gelecek ve 5 derece yükselecek." diye konuştu.
ORMAN YANGINLARINA DİKKAT!
Hafta sonu için uyarılarda bulunan Çalışkan, rüzgarların kuvvetleneceğini dile getirip "Balıkesir, Çanakkale ve Foça'da rüzgar kuru eseceğinden dolayı orman yangınlarına karşı temkinli olalım." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul'daki poyrazın serinlik verdiğini ancak hafta sonu nemin artacağını dile getiren Çalışkan, "Kuvvetli rüzgar ama daha nemli bir hava olacak." dedi.
TÜRKİYE'DE SICAKLIK REKORU KIRILACAK MI?
Artık sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süre kalacağına işaret eden Çalışkan, "Sıcak hava dalgası gelecek ama ardından birden serinleyebiliriz. Bu dengesizlik yaz boyu devam edebilir. Ekim ve kasım aylarını sıcak geçirebiliriz." ifadelerini kullandı.