Tarih verildi, Mega El Nino geliyor. Türkiye için kritik uyarı
18.09.2026 15:19
Kurak geçen yaz ayının ardından ekim ayının ikinci haftasından itibaren Mega El Nino'nun etkisiyle şiddetli yağışlar bekleniyor. Uzmanlar, 2027 yılının yağışlı geçeceğini ifade etti.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2026 yılının ilk altı ayında Türkiye genelinde yağış rekoru kırıldığını belirtti.
2027 yılında ise Mega El Nino olarak adlandırılan yağışların etkili olacağını söyleyen Yaşar, El Nino'nun okyanus suyunun ısınması olayı olduğunu söyledi.
"Isınma miktarı 1 derece civarındaysa buna 'normal El Nino' diyoruz. Eğer bu sıcaklık artışı 1 ila 2 derece arasında olursa buna 'Süper El Nino', 2 derecenin üzerine çıkarsa 'Mega El Nino' diyoruz." diyerek durumu açıklayan Yaşar, Mega El Nino'nun en son 1877'li yıllarda görüldüğünü dile getirdi.
"GÜZEL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR"
Dünyada 2023 yılında bir Süper El Nino gerçekleştiğini ifade eden Yaşar, "Avrupa ve Türkiye çok güzel yağışlar aldı. Türkiye'de ortalama sıcaklıklar 1-2 derece üzerine çıktı. Son yılların en sıcak dönemini yaşadık ve yağışlar da ortalamadan yüzde 12 daha fazla düştü." dedi.
Yüzde 12'nin ciddi bir oran olduğuna vurgu yapan Yaşar, "Bu durum Süper El Nino'nun etkisiydi." diye konuştu.
Kış aylarının ılık geçeceğini tahmin ettiğini belirten Yaşar, "Bu sırada müthiş yağışlar alacağız. Ekim ayının ikinci yarısından sonra gerçekten çok güzel yağışlar bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DSÖ) de geçen nisan ayından beri Mega El Nino konusunda uyarıları olduğunu hatırlatan Yaşar, şöyle devam etti:
"İhtimaller önceleri yüzde 40 seviyelerindeyken şu anda yüzde 90'lara çıkmış durumda. Etkisinin dünyanın neresini nasıl vuracağını bekliyoruz ancak Avrupa ve Türkiye adına konuşacak olursam, çok güzel yağışlar alacağımıza ve harika bir dönem yaşayacağımıza inanıyorum.
Kış aylarının ılık geçeceğini tahmin ettiğini belirten Yaşar, "Bu sırada müthiş yağışlar alacağız. Ekim ayının ikinci yarısından sonra gerçekten çok güzel yağışlar bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DSÖ) de geçen nisan ayından beri Mega El Nino konusunda uyarıları olduğunu hatırlatan Yaşar, şöyle devam etti:
"İhtimaller önceleri yüzde 40 seviyelerindeyken şu anda yüzde 90'lara çıkmış durumda. Etkisinin dünyanın neresini nasıl vuracağını bekliyoruz ancak Avrupa ve Türkiye adına konuşacak olursam, çok güzel yağışlar alacağımıza ve harika bir dönem yaşayacağımıza inanıyorum.