Tarih verildi, Mega El Nino geliyor. Türkiye için kritik uyarı

Dünyada 2023 yılında bir Süper El Nino gerçekleştiğini ifade eden Yaşar, "Avrupa ve Türkiye çok güzel yağışlar aldı. Türkiye'de ortalama sıcaklıklar 1-2 derece üzerine çıktı. Son yılların en sıcak dönemini yaşadık ve yağışlar da ortalamadan yüzde 12 daha fazla düştü." dedi.

Yüzde 12'nin ciddi bir oran olduğuna vurgu yapan Yaşar, "Bu durum Süper El Nino'nun etkisiydi." diye konuştu.

Kış aylarının ılık geçeceğini tahmin ettiğini belirten Yaşar, "Bu sırada müthiş yağışlar alacağız. Ekim ayının ikinci yarısından sonra gerçekten çok güzel yağışlar bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (DSÖ) de geçen nisan ayından beri Mega El Nino konusunda uyarıları olduğunu hatırlatan Yaşar, şöyle devam etti:

"İhtimaller önceleri yüzde 40 seviyelerindeyken şu anda yüzde 90'lara çıkmış durumda. Etkisinin dünyanın neresini nasıl vuracağını bekliyoruz ancak Avrupa ve Türkiye adına konuşacak olursam, çok güzel yağışlar alacağımıza ve harika bir dönem yaşayacağımıza inanıyorum.