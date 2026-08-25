Tarihi lisede üç birinciye otomobil hediye edildi

118 yıllık tarihi lisenin resmi X ve Instagram hesaplarında yapılan paylaşımda “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birinciliği elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan üç öğrencimizi, TOGG marka araç ödülüyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” denildi.

“Türkiye’nin geleceğine yön verecek gençlerimizin azmi, emeği ve başarısı hepimiz için büyük bir ilham kaynağı.” ifadesine yer verilen mesaj şöyle devam etti:

“Bu anlamlı ödül töreninde; öğrencilerimizin başarılarını birlikte kutlayacak, onların hayallerine giden yolda attıkları bu önemli adımı gururla paylaşacağız.”