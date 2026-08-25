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Tarihi lisede üç birinciye otomobil hediye edildi

25.08.2026 21:46

Son Güncelleme: 25.08.2026 21:47

NTV - Haber Merkezi

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İstanbul'un tarihi okulları arasındaki Kabataş Erkek Lisesi'nde üç YKS birincisine TOGG marka otomobil hediye edildi.

Tarihi lisede üç birinciye otomobil hediye edildi
Anadolu Ajansı

Bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk beş sırayı alan, ayrıca ilk 100'e 22 öğrenci yerleştiren Kabataş Erkek Lisesi'nin sosyal medya hesaplarında yeni bir paylaşım yapıldı.

 

Sınavda birincilik elde eden üç öğrenciye TOGG marka otomobil hediye edildiği belirtildi. 

Tarihi lisede üç birinciye otomobil hediye edildi 1
Sosyal Medya

118 yıllık tarihi lisenin resmi X ve Instagram hesaplarında yapılan paylaşımda “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye birinciliği elde ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan üç öğrencimizi, TOGG marka araç ödülüyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” denildi.

 

“Türkiye’nin geleceğine yön verecek gençlerimizin azmi, emeği ve başarısı hepimiz için büyük bir ilham kaynağı.” ifadesine yer verilen mesaj şöyle devam etti:

 

“Bu anlamlı ödül töreninde; öğrencilerimizin başarılarını birlikte kutlayacak, onların hayallerine giden yolda attıkları bu önemli adımı gururla paylaşacağız.”

Tarihi lisede üç birinciye otomobil hediye edildi 2
Anadolu Ajansı

İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri YKS'de ilk 5 sırayı aldı ve ilk 100'e 22 öğrenci girdi.

 

29 kişi ​İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, 18 öğrenci ​Boğaziçi Üniversitesi'ne, 18 ​kişi de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidecek.

KABATAŞ ERKEK LİSESİ PUANI 3
Anadolu Ajansı

KABATAŞ ERKEK LİSESİ PUANI

2026 LGS Merkezi Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Kabataş Erkek Lisesi'nin taban ve tavan puanları şöyle:

 

Almanca Bölümü

 

- Taban/Tavan Puan: 500

- Taban/Tavan Yüzdelik Dilim: Yüzde 0,01

 

İngilizce Bölümü

 

- Tavan Puan: 500

- Taban Puan: 497,7581

- Tavan/Taban Yüzdelik Dilim: Yüzde 0,01 - Yüzde 0,05