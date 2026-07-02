Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği
02.07.2026 13:26
Son Güncelleme: 02.07.2026 13:37
İstanbul Fatih'te bulunan Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı baharatçıda çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan tarihi Mısır Çarşısı'ndaki iki katlı baharatçıda öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
TAHLİYE EDİLDİLER
NTV Muabiri Osman Terkan yaşananları “Mısır Çarşısı tarihi bir yapı. Bu baharatçı da iki katlı bir baharatçı. Hem içeriden hem dışarıdan bir müdahale var. Bilindiği üzere yaklaşık 120 dükkan var. O bölgede bulunan çalışanlar tahliye edildi.” ifadesiyle anlattı.
Alevler kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.