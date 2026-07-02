Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın paniği

NTV Muabiri Osman Terkan yaşananları “Mısır Çarşısı tarihi bir yapı. Bu baharatçı da iki katlı bir baharatçı. Hem içeriden hem dışarıdan bir müdahale var. Bilindiği üzere yaklaşık 120 dükkan var. O bölgede bulunan çalışanlar tahliye edildi.” ifadesiyle anlattı.