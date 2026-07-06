Tarihi NATO Zirvesi başlıyor. Ankara misafirlerini ağırlamaya başladı, Donald Trump ne zaman gelecek?

NATO Zirvesi, 7 Temmuz sabahı yani yarın Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu ile başlayacak.

MARK RUTTE AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, forumda açılış konuşmasını yapacak.

NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini ve sanayiyi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek.

Beştepe'de saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon olacak.

Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları, bir araya gelecek.