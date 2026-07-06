Tarihi NATO Zirvesi başlıyor. Ankara misafirlerini ağırlamaya başladı, Donald Trump ne zaman gelecek?
06.07.2026 09:41
Son Güncelleme: 06.07.2026 09:44
Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi yarın başlıyor. Başkent zirve boyunca 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100 bakanı ağırlayacak. Misafirler arasında en öne çıkan isimse ABD Başkanı Donald Trump oldu. NTV ekibi, Trump'ın kalacağı oteli ve son bilgileri aktardı.
NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım sürüyor.
32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, 100'e yakın bakan 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da olacak.
Başkent bugün itibariyle misafirlerini ağırlamaya başladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın aracı tarihi zirveden bir gün önce Ankara'ya getirildi. Trump’ın kullandığı başkanlık aracı kamuoyunda “The Beast”, yani “Canavar” olarak biliniyor.
Araç son olarak başkentte bir benzinlikte görüntülendi.
TRUMP'IN KALACAĞI OTEL SÖĞÜTÖZÜ'NDE
Tarihi zirve birçok lideri ağırlayacak ancak en dikkat çekici isimlerden birisi Donald Trump olacak.
TRUMP NE ZAMAN GELECEK?
NTV muhabiri Osman Terkan, “Trump'tan önce arabası geldi, hatta iki arabası geldi. Hatta bu araçlardan biri bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi.” diyerek şu bilgileri aktardı:
-"Tabii arabasıyla beraber Trump'ın Türkiye'de kullanacağı helikopter de demonte şekilde Türkiye'ye getirildi. Yarın saat 14.00'te de ABD Başkanı'nın Ankara'ya gelmesi bekleniyor."
-"Bu zirve birçok dünya liderini ağırlayacak ancak hiç şüphesiz en dikkat çeken isimlerden biri Trump. Şunu belirtelim bu Trump'ın 5. NATO zirvesi olacak. Yarın buraya Katar'ın hediye ettiği Air Force One'la gelmesi bekleniyor."
TRUMP'IN KALACAĞI ODA
- “Trump'ın kalacağı otel tamamen kapatıldı. Bu otelde sadece Trump ve ekibi kalacak. ABD Başkanı'nın 190 metrekarelik başkanlık süitinde kalacağı ve odanın camlarının kurşun geçirmez olduğu duvarların bombalı saldırılara dayanıklı şekilde inşa edildiği bilgileri var. Otel gizli servis tarafından korunacak.”
Ankara'nın misafirlerinden biri de Avustralya Savunma Sanayi ve Pasifik İşleri Bakanı ile beraberindeki heyet oldu.
Avustralya Savunma Sanayi ve Pasifik İşleri Bakanı Patrick Conroy ve beraberindeki heyet Esenboğa Havalimanı'nda görüntülendi.
NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
NATO Zirvesi, 7 Temmuz sabahı yani yarın Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu ile başlayacak.
MARK RUTTE AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, forumda açılış konuşmasını yapacak.
NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu NATO, müttefik ve ortak ülkelerin üst düzey yetkililerini, sektör liderlerini ve sanayiyi ve inovasyonu ileriye taşımaktan sorumlu toplulukları bir araya getirecek.
Beştepe'de saat 18.30'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için resepsiyon olacak.
Aynı gün Beştepe'de üye ülkelerin dışişleri bakanları, bir araya gelecek.
Ay Yıldız Karargahı'nda ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek.
Zirvenin ilk gün akşamında 19.45'te ayrıca NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Konseyi Çalışma Yemeği, 20.15'te Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Düzeyinde Çalışma Yemeği gerçekleştirilecek.
Zirvenin 2'nci günü olan 8 Temmuz sabahı NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik devlet ve hükümet başkanlarının açıklamaları olacak.
ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞECEK
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, liderleri karşılayacak törenin ardından da aile fotoğrafı çekilecek.
Zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Trump olmak üzere liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Külfet paylaşımı, zirvenin temel gündem maddelerinden birini oluşturuyor.
NATO’nun yeni güvenlik mimarisi şekillenecek. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan NATO 2.0 döneminden, Avrupa Ve Kanada'nın savunmada daha fazla mali ve askeri sorumluluk üstlendiği dengeli bir yapıya geçiş hedefleniyor.
Rusya-Ukrayna savaşı da zirvenin bir diğer gündem başlığı olacak.