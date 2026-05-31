Tarihi surlarda ikinci cinayet önlendi. Telefonundan cinayet hazırlığı ve Semih Çelik çıktı

31.05.2026 13:45

NTV - Haber Merkezi

İstanbul’da yarım saat arayla 19 yaşındaki Semih Çelik'in çifte cinayetinin ardından tarihi surlarda yeni bir cinayet önlendi. Haber: Dilek Yaman Demir

Türkiye günlerce İstanbul surlarında işlenen vahşi cinayeti konuşmuştu.

 

19 yaşındaki Semih Çelik'in Edirnekapı surlarında iki kadını vahşice öldürmesinin ardından bölgede önlemler attırıldı.

CİNAYET ÖNLENDİ

Ekipler, ikinci kez benzer bir cinayetin işlenmesini önledi.

 

Geçen hafta devriye gezen polisler, surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve kızdan şüphelendi.

Polisler, gençlerin yanına gittiğinde erkeğin üzerinde bir bıçak, telefonunda ise Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizim, seri katiller ile ilgili görseller buldu.

 

Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu.

HASTANEYE YATIRILDI

Sevgili oldukları öğrenilen gençler, gözaltına alındı.

 

17 yaşında olan ve garsonluk yapan A.H.K. adliyeye sevk edildi.

 

Mahkeme, zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi.

 

16 yaşındaki kız arkadaş E.D.'ye ise adli kontrol uygulandı

NE OLMUŞTU?

Çelik, 4 Ekim 2024'te Edirnekapı'daki surlar üzerinde yine 19 yaşında olan İkbal Uzuner öldürmüş, ardından da intihar etmişti.

 

Polis, Çelik'in evine gittiğinde, aynı yaştaki Ayşenur Halil'in de cesedini bulmuştu.

Bu çifte cinayetin ardından kadın düşmanlığını merkeze alan, istemsiz bekar anlamına gelen incel kavramı çok tartışılmıştı. 