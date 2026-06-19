Tarım Bakanlığı ifşa listesini güncellendi. Kavurma ve içli köftede eşek eti
19.06.2026 18:57
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi ile “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesini güncelledi. Çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve sağlığı tehlikeye atan gıdaların ifşalandığı liste güncellendi. 18 Haziran tarihli listede farklı illerde faaliyet gösteren firmalara ait birçok üründe mevzuata aykırılıklar tespit edildi.
Denetimlerde et ve et ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, bitkisel yağlardan bal ve baharatlara kadar çok sayıda üründe sağlığı tehlikeye atan uygulamalar tespit edildi.
KAVURMA VE İÇLİ KÖFTEDE AT VEYA EŞEK ETİ
“Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde en dikkat çeken yine tek tırnaklı eti karıştırılması oldu. Tek tırnaklı hayvanlar guruna at, eşek ve katır giriyor. Gaziantep ve Mersin'de iki firmanın dana kavurma ve içli köfte ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.
İşte sağlığı tehlikeye atacak "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesine yeni eklenen firmalar ve ürünleri…