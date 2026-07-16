Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı ailesini büyütmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı, paylaşımında yer verdiği infografikte de "Personel, Bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında istihdam edilecek." bilgisini verdi.