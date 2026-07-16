Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2026: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman?
16.07.2026 15:08
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklama sonrasında sorgulanmaya başladı. Yumaklı, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Peki, 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman?
2026 yılı Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tarihi, başvuruda bulunmak için heyecanla bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda personel alımına ilişkin bilgi verdi ve alımı yapılacak personellerin kadro dağılımı belli oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı ne zaman?
BAKAN YUMAKLI'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Tarım ve Orman Bakanlığı ailesini büyütmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "Bakanlığımızın gücüne güç katacak 1874 personel alımı sürecini başlatıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında üretime ve üreticiye hizmet edecek yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Yumaklı, paylaşımında yer verdiği infografikte de "Personel, Bakanlığın taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında istihdam edilecek." bilgisini verdi.
KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU
Alımı yapılacak personel grafikte, 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager olarak sıralandı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 1874 personel için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Personel alımına ilişkin başvuru takvimi ve başvuru şartlarının ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi ilanla duyurulması bekleniyor.