Tartıştığı kadını canlı yayında bıçaklamıştı. TikTok fenomeni "Karagül" tahliye edildi
20.08.2026 15:33
Bursa'da sokakta tartıştığı kadını canlı yayında bıçakla yaralayan "Karagül" lakaplı sosyal medya fenomeni Merve A. tahliye edildi.
"6 AYLIK HAMİLEYİM"
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada tartıştığı kadını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Gülcan Ö. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sosyal medya uygulamasında "Karagül" adıyla bilinen Merve A., olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu söyledi.
Hakkında tahliye kararı verilmesini isteyen sanık, "6 aylık hamileyim. Enfeksiyon kaptım. Bebeğimin sağlığı için hakkımda tahliye kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.
Sanık avukatı da yaralama olayının haksız tahrik altında gerçekleştiğini iddia etti.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI İLE TAHLİYE
Sanığın üzgün ve pişman olduğunu savunan avukat, "Hamile oluşu nedeniyle ve hastane raporları doğrultusunda sanık hakkında tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz. Sanık enfeksiyon kapmıştır. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğu 3 tane daha çocuğu vardır. Sanık hakkında sağlık kurulu raporu dikkate alınarak tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Müşteki Gülcan Ö. ise olay sırasında sanığı tahrik etmediğini ileri sürerek, sanığın tutukluluğunun devam etmesini istedi. Sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme hakimi duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen olayda, Merve A. ile Gülcan Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Merve A, Gülcan Ö.'yü bıçakla yaralamıştı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Merve A.'yı suç aletiyle gözaltına almıştı. Şüpheli Merve A. ifadesinde, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada Gülcan Ö.'nün yanına gelerek kendisine saldırdığını, bu kişiyi engellemek için yanında bulunan kesici aletle karşılık verdiğini beyan ettiği bildirilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklanmıştı.