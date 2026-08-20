Tartıştığı kadını canlı yayında bıçaklamıştı. TikTok fenomeni "Karagül" tahliye edildi

Sanığın üzgün ve pişman olduğunu savunan avukat, "Hamile oluşu nedeniyle ve hastane raporları doğrultusunda sanık hakkında tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz. Sanık enfeksiyon kapmıştır. Ayrıca bakmakla yükümlü olduğu 3 tane daha çocuğu vardır. Sanık hakkında sağlık kurulu raporu dikkate alınarak tahliye kararı verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Müşteki Gülcan Ö. ise olay sırasında sanığı tahrik etmediğini ileri sürerek, sanığın tutukluluğunun devam etmesini istedi. Sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme hakimi duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen olayda, Merve A. ile Gülcan Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Merve A, Gülcan Ö.'yü bıçakla yaralamıştı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Merve A.'yı suç aletiyle gözaltına almıştı. Şüpheli Merve A. ifadesinde, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada Gülcan Ö.'nün yanına gelerek kendisine saldırdığını, bu kişiyi engellemek için yanında bulunan kesici aletle karşılık verdiğini beyan ettiği bildirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklanmıştı.