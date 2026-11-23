Karahantepe’de kırmızı toprakla doldurulmuş bir odada arkeologlar, kloritten yapılmış büyük bir taş kap buldu. Kabın içinde daha küçük bir kap, bir tabak ve taş çubuklar vardı. Üç hayvan heykelciği ise küçük kabın içine özenle yerleştirilmişti.

Heykelciklerin yerleştirilme biçimine dikkat çeken Prof. Dr. Necmi Karul, “Tilkiyi, yaban domuzunu ve akbabayı aynı kabın içinde bulduk. Her birinin başı bir taş halkadan geçirilmişti. Bu düzen, üç hayvanın aynı hikâyenin parçaları olabileceğini düşündürüyor. Karahantepe’de bir hikâyenin heykellerle anlatıldığı en eski örneklerden birini bulmuş olabiliriz.” dedi.