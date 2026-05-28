Tatilci akını devam ediyor: 22 kilometre araç kuyruğu oluştu
28.05.2026 13:34
Kurban Bayramı tatili için yollara düşen tatilciler, Muğla'da 22 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
Kurban Bayramı tatili devam ederken, tatilcilerin sahillere akını sürüyor.
Özellikle günübirlik tatilcilerin de yola çıkmasıyla birlikte Muğla girişlerinde yoğunluk meydana geldi.
Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğu Yatağan ilçesine kadar uzanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Başta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışı yavaşladı.
Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.