Tatilci akını devam ediyor: 22 kilometre araç kuyruğu oluştu

28.05.2026 13:34

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Kurban Bayramı tatili için yollara düşen tatilciler, Muğla'da 22 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Tatilci akını devam ediyor: 22 kilometre araç kuyruğu oluştu
IHA

Kurban Bayramı tatili devam ederken, tatilcilerin sahillere akını sürüyor.

 

Özellikle günübirlik tatilcilerin de yola çıkmasıyla birlikte Muğla girişlerinde yoğunluk meydana geldi.

Tatilci akını devam ediyor: 22 kilometre araç kuyruğu oluştu 1
IHA

Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğu Yatağan ilçesine kadar uzanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

 

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Tatilci akını devam ediyor: 22 kilometre araç kuyruğu oluştu 2
IHA

Başta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışı yavaşladı.

Tatilci akını devam ediyor: 22 kilometre araç kuyruğu oluştu 3
IHA

Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery