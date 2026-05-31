Tatilciler dönüş trafiği sürüyor. Yollar, otogar ve havalimanlarında yoğunluk
31.05.2026 10:04
Son Güncelleme: 31.05.2026 17:41
Kurban Bayramı tatilinin son gününde yollardaki yoğunluk bugün de devam ediyor. Sadece trafikte değil İstanbul'da otogar ve havalimanlarında da yoğunluk yaşanıyor.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler, iki gün öncesinden yollara düşmeye başladı. Özellikle dün akşam saatlerinde birçok kritik noktada araçlar tampon tampona ilerledi.
Tatilin son gününde de İstanbul'a giden yollarda yoğunluk, günün ilk saatlerinde başladı.
Nitekim Anadolu Otoyolu'nun Bolu Köroğlu mevkisindeki yoğunluk sabah saatlerinde başladı. Henüz saat 09.30'da yolun dolduğu, araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde yoğunluk devam ediyor.
KUZEY MARMARA OTOYOLU
Tatilin son gününde, Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan köprü görevi gören Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde, trafik kazalarının da etkisiyle araç yoğunluğu oluştu. Otoyolun İzmit ilçesi Çayırköy ve Sepetçi mevkilerinde, trafik yavaş ilerledi. Tünellerin yer aldığı bölgede ise ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergahta tedbirlerini aldı ve denetimlerine devam ediyor.
Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı.
Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi.
Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki İzmit, Derince ve Çayırova ilçeleri geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.
Özellikle İzmit Alikahya Mahallesi mevkisi ile Bekirdere ve Gültepe rampalarında, yolun 2 şeride düştüğü noktalarda trafik zaman zaman yavaşladı.
Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.
D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafik yavaşladı.
Kocaeli, Sakarya ve İstanbul illerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bolu'da arıza yapan otomobil, ulaşımın aksamaması için polis ekiplerince yol kenarına alındı.
D-100 kara yolu Karabük-Gerede yönünde meydana gelen tek taraflı hasarlı trafik kazasında sol şeritte kalan araç, Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince güvenli şekilde yol kenarına alındı.
OTOGARDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
Kurban Bayramı tatilinin son günüyle birlikte memleketlerinden ve turizm bölgelerinden dönen İstanbullular nedeniyle otogarda hareketlilik arttı. Sabah saatlerinden itibaren otobüs girişleri ve peronlarda yoğunluk oluşurken, özel araçlarıyla yolcu karşılamaya gelenler de zaman zaman otogara girişte zorlandı.
Otobüs firmaları ek seferlerle talebi karşılamaya çalışırken, yetkililer yoğunluğun gün boyunca sürmesinin beklendiğini bildirdi. Otogarda yakınlarını karşılamak için bekleyenler ile yolcular, valizleriyle metro ve toplu taşıma duraklarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Dönüş trafiğinin gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK
Bayram tatilinin son gününde İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili öncesi vatandaşların yoğun talebi nedeniyle uçak firmaları ek seferler düzenledi. Bugün gerçekleşecek yolcu ve uçuş trafiği yoğunluğu nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi yolcuların sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.
Dokuz günlük bayram tatilinin son günü olan bugün İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Bugün İstanbul Havalimanı’nda bin 748 uçuş trafiği beklenirken, havalimanı 289 bin yolcuya ev sahipliği yapacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 840’ın üzeri uçuşla, 140 binden fazla yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.
THY REKOR KIRACAK
Geçtiğimiz günlerde bayram trafiğiyle ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Tatilin son günü olan 31 Mayıs pazar günü her iki markamızla toplamda bin 867 planlı sefer gerçekleştireceğiz. Aynı gün toplamda 305 binden fazla rezervasyonlu yolcu sayısıyla operasyon tarihimizin en yoğun gününü yaşayacak ve en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşarak bir rekor kıracağız" açıklamasında bulunmuştu.