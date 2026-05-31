Tatilciler dönüş trafiği sürüyor. Yollar, otogar ve havalimanlarında yoğunluk

Bayram tatilinin son gününde İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili öncesi vatandaşların yoğun talebi nedeniyle uçak firmaları ek seferler düzenledi. Bugün gerçekleşecek yolcu ve uçuş trafiği yoğunluğu nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi yolcuların sorun yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.

Dokuz günlük bayram tatilinin son günü olan bugün İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Bugün İstanbul Havalimanı’nda bin 748 uçuş trafiği beklenirken, havalimanı 289 bin yolcuya ev sahipliği yapacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 840’ın üzeri uçuşla, 140 binden fazla yolcunun havalimanını kullanması bekleniyor.