Tatilciler dönüş yolunda. Kritik noktalarda trafik yoğun
31.05.2026 10:04
Son Güncelleme: 31.05.2026 10:42
Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollara düştü. Birçok kentte iki gün önce başlayan yoğunluğun bugün de sürmesi bekleniyor.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler, iki gün öncesinden yollara düşmeye başladı. Özellikle dün akşam saatlerinde birçok kritik noktada araçlar tampon tampona ilerledi.
Nitekim Anadolu Otoyolu'nun Bolu Köroğlu mevkisindeki yoğunluk sabah saatlerinde başladı. Henüz saat 09.30'da yolun dolduğu, araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Otoyolun, Gerede ve Yeniçağa gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesiminde yoğun olan trafik, Bolu, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde akıcı seyrediyor.
D-100 kara yolunda ise Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa ve Çaydurt ile Bolu şehir merkezinde trafik yoğunluğu görülüyor.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde de yoğunluk devam ediyor.
Beyköy, Düzce, Sinirci ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde araçlar yavaş ilerliyor.
Aynı yönde D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da yoğunluk sürüyor.
Her iki yolun Ankara istikametinde ise trafik akıcı seyrediyor.
YOL ÇALIŞMALARINA DİKKAT
Karayolları Genel Müdürlüğü de bu kapsamda sabah saatlerinde güncel yol durumu bültenini yayınladı.
Buna göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşakları 6-12. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan kontrollü devam ediyor.
Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.
Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme, Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. kilometrelerindeki çökme sebebiyle dolgu çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.
Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlanıyor.
Digor-Tuzluca yolunun 68-72. kilometrelerinde sol şeritteki çalışma sebebiyle ulaşım, sağ şeritten sürdürülüyor.
Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.