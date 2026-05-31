Tatilciler dönüş yolunda. Kritik noktalarda trafik yoğun

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler, iki gün öncesinden yollara düşmeye başladı. Özellikle dün akşam saatlerinde birçok kritik noktada araçlar tampon tampona ilerledi.

Nitekim Anadolu Otoyolu'nun Bolu Köroğlu mevkisindeki yoğunluk sabah saatlerinde başladı. Henüz saat 09.30'da yolun dolduğu, araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Otoyolun, Gerede ve Yeniçağa gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesiminde yoğun olan trafik, Bolu, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde akıcı seyrediyor.