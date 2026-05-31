Tatilciler dönüş yolunda. Kritik noktalarda yoğunluk sürüyor
31.05.2026 10:04
Son Güncelleme: 31.05.2026 17:31
Kurban Bayramı tatilinin son gününde yollardaki yoğunluk bugün de devam ediyor.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler, iki gün öncesinden yollara düşmeye başladı. Özellikle dün akşam saatlerinde birçok kritik noktada araçlar tampon tampona ilerledi.
Tatilin son gününde de İstanbul'a giden yollarda yoğunluk, günün ilk saatlerinde başladı.
Nitekim Anadolu Otoyolu'nun Bolu Köroğlu mevkisindeki yoğunluk sabah saatlerinde başladı. Henüz saat 09.30'da yolun dolduğu, araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Düzce geçişinde yoğunluk devam ediyor.
KUZEY MARMARA OTOYOLU
Tatilin son gününde, Anadolu'yu İstanbul'a bağlayan köprü görevi gören Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde, trafik kazalarının da etkisiyle araç yoğunluğu oluştu. Otoyolun İzmit ilçesi Çayırköy ve Sepetçi mevkilerinde, trafik yavaş ilerledi. Tünellerin yer aldığı bölgede ise ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi. Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergahta tedbirlerini aldı ve denetimlerine devam ediyor.
Türkiye'nin doğu ve kuzeyindeki 43 ilin güzergahında yer alan Ankara-Kırıkkale kara yolunun Ankara istikametinde araç trafiği arttı.
Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi.
Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlemler aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşlar, dönüş yolunda Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki İzmit, Derince ve Çayırova ilçeleri geçişlerinde araç yoğunluğu oluşturdu.
Özellikle İzmit Alikahya Mahallesi mevkisi ile Bekirdere ve Gültepe rampalarında, yolun 2 şeride düştüğü noktalarda trafik zaman zaman yavaşladı.
Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.
D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafik yavaşladı.
Kocaeli, Sakarya ve İstanbul illerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bolu'da arıza yapan otomobil, ulaşımın aksamaması için polis ekiplerince yol kenarına alındı.
D-100 kara yolu Karabük-Gerede yönünde meydana gelen tek taraflı hasarlı trafik kazasında sol şeritte kalan araç, Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince güvenli şekilde yol kenarına alındı.
YOL ÇALIŞMALARINA DİKKAT
Karayolları Genel Müdürlüğü de bu kapsamda sabah saatlerinde güncel yol durumu bültenini yayınladı.
Buna göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşakları 6-12. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan kontrollü devam ediyor.
Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.
Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme, Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. kilometrelerindeki çökme sebebiyle dolgu çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.
Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlanıyor.
Digor-Tuzluca yolunun 68-72. kilometrelerinde sol şeritteki çalışma sebebiyle ulaşım, sağ şeritten sürdürülüyor.
Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.