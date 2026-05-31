Tatilciler dönüş yolunda. Kritik noktalarda yoğunluk sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü de bu kapsamda sabah saatlerinde güncel yol durumu bültenini yayınladı.

Buna göre Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç-Akhisar kavşakları 6-12. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım, servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nda iyileştirme, Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kelkit-Erzincan yolunun 23-24. kilometrelerindeki çökme sebebiyle dolgu çalışmaları yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 52-56. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler, servis yoluna yönlendiriliyor.

Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Digor-Tuzluca yolunun 68-72. kilometrelerinde sol şeritteki çalışma sebebiyle ulaşım, sağ şeritten sürdürülüyor.

Antalya-Isparta yolunun 34-36. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.