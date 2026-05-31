Tatilciler dönüş yolunda. Trafik kilometrelerce uzadı
31.05.2026 00:59
Son Güncelleme: 31.05.2026 01:02
Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda. Birçok kentte dün başlayan yoğunluk devam ediyor. Özellikle İstanbul yolunda yoğunluk var.
Tatilini bitirenler yollara düştü. Yollarda bayram yoğunluğu artarak devam ediyor.
Türkiye’nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kırıkkale’de de gece saatlerinde de yoğunluk arttı.
Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarının kesiştiği "kilit kavşak"ta kilometrelerce araç kuyruğuna takılan sürücüler tampon tampona ilerledi.
Trafik ekipleri de yoğunluğun yaşandığı bölgelerde önlem aldı. Ekipler, ulaşımın aksamaması için kavşaklar ve bağlantı yollarında çalışma yaptı. Trafik yoğunluğunun pazar gecesine kadar devam etmesi bekleniyor.
KUZEY MARMARA KOCAELİ GEÇİŞİ
Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Çayırköy mevkisi İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan bayram trafiği akşam saatlerinde de devam ediyor. Trafik yoğunluğu Körfez ilçesi Sevindikli ve Dilovası ilçesi Denizli mevkilerinde artıyor.
KARADENİZ SAHİL YOLU
Karadeniz Sahil Yolu'nun Fatsa istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk nedeniyle bazı noktalarda trafik akışı yavaş seyretti. Özellikle Fatsa-Bolaman geçişindeki yoğunluk, gün boyunca aralıklarla devam etti.
DÜZCE GEÇİŞİNDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişi İstanbul yönünde de yoğunluk vardı. Bolu Dağı Düzce girişinden Gümüşova rampalarına kadar gün boyunca yoğun şeklinde ilerleyen trafik, akşam saatlerinde saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Yoğunlaşan trafik nedeni ile gün boyunca küçük çaplı hasarlı trafik kazaları yaşandı.