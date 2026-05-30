Tatilciler dönüyor. Havalimanlarında bayram yoğunluğu
30.05.2026 15:41
Bayram tatili dönüşleri başlamışken bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 2 bin 470’in üzerinde uçuş bekleniyor.
Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında değerlendiren vatandaşların dönüş yoğunluğu başladı.
Bayram tatilinin son günü olan bugün İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında dönüş yoğunluğu yaşandı.
EK SEFERLER KONULDU
Bayram tatili sona ererken vatandaşların yoğun talebi nedeniyle uçak firmaları ek seferleri düzenledi.
Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, havalimanı yetkilileri, tatilin son günü olan pazar günü yaşanacak yolcu yoğunluğu nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.
YARIN YOĞUN UÇUŞ TRAFİĞİ YAŞANACAK
9 günlük bayram tatilinin son günü olan pazar günü İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş ve yolcu yoğunluğu yaşanacak.
Pazar günü İstanbul Havalimanı’nda bin 630’un üzerinde uçuş trafiği bekleniyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 840’ın üzeri uçuş ve 140 binden fazla yolcunun havalimanını kullanması ön görülüyor.
İstanbul Havalimanı'nın planlanan bin 748 sefer sayısı ve 289 bin yolcuya ev sahipliği yapması bekleniyor. Her iki havalimanında ise, planlanan toplam uçuş sayısının 2 bin 588'in üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
THY REKOR KIRACAK
Geçtiğimiz günlerde bayram trafiğiyle ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Tatilin son günü olan 31 Mayıs pazar günü her iki markamızla toplamda bin 867 planlı sefer gerçekleştireceğiz. Aynı gün toplamda 305 binden fazla rezervasyonlu yolcu sayısıyla operasyon tarihimizin en yoğun gününü yaşayacak ve en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşarak bir rekor kıracağız" açıklamasında bulunmuştu.