TBMM'de kritik hafta: Milyonları ilgilendiren üç düzenleme Meclis'e geliyor

Salı günü Milli Eğitim Komisyonu da toplanacak. Toplantının gündeminde öğrenci affı düzenlemesi olacak.

Düzenleme daha önce bir aftan yararlanmamış tüm öğrencileri kapsıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra dört ay içinde başvuru yapılması gerecek.