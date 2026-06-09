TBMM'de son durum: CHP grubu ziyaretçilere kapatıldı
09.06.2026 10:18
Son Güncelleme: 09.06.2026 11:19
CHP'de grup toplantısını kimin yapacağı tartışması devam ederken, güvenlik riski nedeniyle toplantı ziyaretçilere kapatıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazılı bir açıklama yapacağı bildirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) grup toplantısında kimin kürsüye çıkacağına yönelik tartışma sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, aynı saatte aynı salonda grup toplantısına başkanlık edeceğini açıklamıştı. Kürsüye kimin çıkacağı henüz netlik kazanmadı.
Her iki tarafın destekçileri sabah erken saatlerden itibaren TBMM önünde toplanmaya başladı.
Toplantı öncesi oluşan güvenlik riski nedeniyle grup toplantısı ziyaretçilere kapatıldı.
Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklama yapacağı bildirildi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin "mutlak butlan" kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP'de gözler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi.
Partide bir süredir 9 Haziran'daki grup toplantısına kimin başkanlık edeceğine dair tartışmalar yaşanıyor, hem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hem Grup Başkanı Özgür Özel kürsüye kendisinin çıkacağını söylüyordu.
Özgür Özel tarafı grup toplantılarının Grup Başkanlığı'nın yetkisinde olduğunu vurguluyordu.
Kemal Kılıçdaroğlu kanadı ise grubun genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı şekilde çalışması gerektiğini savunuyor ve grupta Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını belirtiyordu.
Aralarında Gökhan Günaydın, Suat Özçağdaş ve Özgür Karabat'ın da olduğu çok sayıda milletvekili sabah 09.00 sıralarında salondaki yerini aldı. Grup Başkanı Özel de 13.30'da yapılacak toplantı için saat 10.20'de Meclis'e geldi.
Belirsizlik devam ederken dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, yazılı bir açıklama yapacağını bildirdi.
CHP Genel Başkanı'nın basın danışmanı Atakan Sönmez, grup toplantısının iptal edildiğine dair iddiaları yalanladı, görüşme ve müzakerelerin sürdüğünü duyurdu.
DİKMEN KAPISI ÖNÜNDE GERGİNLİK
Her iki isim de TBMM Başkanlığı'na dilekçe verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca grup toplantısına katılmak için bir davetli listesi sundu.
Toplantıyı takip etmek isteyen partililer, sabah saatlerinden itibaren Meclis'in Dikmen kapısında toplanmaya başlandı. Taraflar içeri alınmayı beklerken sloganlar attı.
Taraflar arasındaki gerginliğin artması üzerine emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında zaman zaman itişmeler yaşandığı da görüldü.
ZİYARETÇİ YASAĞI GELDİ: "GÜVENLİK RİSKİ VAR"
NTV Muhabiri Özgür Akbaş, Özgür Özel ekibinin 4 bin 400 kişilik bir davetli listesi verdiğini aktaran Akbaş, Kılıçdaroğlu tarafının ise bin 400 kişilik liste sunduğunu söyledi.
Akbaş, olağanüstü güvenlik toplantısının gece saatlerine kadar sürdüğünü aktardı.
Nitekim TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilerleyen saatlerde güvenlik riski nedeniyle CHP Grup Toplantısı'na ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.
Yasağın ardından taraflar Meclis binasından ayrılmaya başladı ancak gerilim bitmedi. İki grup arasında fiziki müdaheleye varan temaslar devam etti. Polis ekipleri “Dağılın” uyarısında bulundu.
Özel taraftarlarının Ankara İl Başkanlığı'na yönlendirildiği bildirildi.
HANGİ SENARYO AĞIR BASIYOR?
Akbaş, "Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin grup toplantısına girmeyip yeter sayı bulmamasını sağlayabilir mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:
"- Böyle bir şey beklenmiyor. Bu bir güç savaşına döndü. Özgür Özel milletvekili nezdinde daha güçlü olduğu için bugün grup toplantısını yapmak istiyor. Grup Başkanvekilleri de Özgür Özel'den yana şu an.
- Grup Başkanvekili açılışı yaptıktan sonra büyük ihtimalle konuşmacı olarak Özgür Özel'i davet edecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilip sonra ‘Toplantı yeter sayısı yoktur’ denilmez gibi duruyor."
MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI
Meclis kapısında gerginlik devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.
Sağduyu çağrısı yapan Mansur Yavaş, istenmeyen görüntülerin oluşmasının ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.
"Bu nedenle, CHP’nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum." diyen Yavaş, şöyle devam etti:
"Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."
KILIÇDAROĞLU: KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ
Tartışmalar sürerken dün akşam dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'lileri bugün grup toplantısında “tek yürek” olmaya davet ederken kurultay sürecini de başlattıklarını duyurdu:
"Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız" diyen Kılıçdaroğlu, “11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum.”