TBMM'de son durum: CHP grubu ziyaretçilere kapatıldı

Akbaş, "Özgür Özel'i destekleyen milletvekillerinin grup toplantısına girmeyip yeter sayı bulmamasını sağlayabilir mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"- Böyle bir şey beklenmiyor. Bu bir güç savaşına döndü. Özgür Özel milletvekili nezdinde daha güçlü olduğu için bugün grup toplantısını yapmak istiyor. Grup Başkanvekilleri de Özgür Özel'den yana şu an.

- Grup Başkanvekili açılışı yaptıktan sonra büyük ihtimalle konuşmacı olarak Özgür Özel'i davet edecek. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun davet edilip sonra ‘Toplantı yeter sayısı yoktur’ denilmez gibi duruyor."