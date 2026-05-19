TCG Gurbet hücumbotu ve TCG Kapaz ziyarete açıldı

19.05.2026 13:00

AA, DHA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Gurbet hücumbotu ve TCG Kapaz savaş gemisi ziyarete açıldı.

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla TCG Gurbet hücumbotu ziyarete açıldı.

 

Kutlamalar kapsamında Ceyport Limanı'na demirleyen gemi, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin Rüzgar sınıfı hücumbotunu yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

 

Görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Ziyaretçilerden İsmail Can Akan, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kente gelen gemiyi oğluyla gezdiklerini söyledi.

 

Güzel bir gün geçirdiklerini aktaran Akan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çocuğumu getirdim. Gemimiz çok güzel. Böyle şeyler görmek gerçekten çok gurur verici. Vatandaşlarımızın çok ilgisini çekiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ederiz." dedi.

TCG Karpaz ile TCSG-304 hücum botu da İskenderun Anıt Alanı İskelesi'nde ziyarete açıldı. 

 

Özellikle gençler ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette vatandaşlar, gemileri yakından inceleme fırsatı buldu. 

 

Görevli personel tarafından gemilerin teknik özellikleri ve görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 

