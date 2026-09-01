TCG Işın gemisi bölgede. Girne'deki feribot faciasında geminin enkazına robotla dalış yapılacak

Şahin, cihaza ilişkin şu bilgileri verdi:

“Uzaktan kontrol edilebilen bir cihaz. Kayıp ve batık nesneleri güvenli bir şekilde kavrayıp yüzeye çıkarabiliyor. Kısa süre içinde suya indirilecek. Robotik kollarıyla arama çalışmalarını yapacak ve TCG Işın gemisine görüntü verecek. Bu cihaz 135 kilogram yükü denizden çıkarabiliyor ve bin metre derinliğe kadar inebiliyor. Atmosferik dalış sistemi olarak da ifade ediliyor.”