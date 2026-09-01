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TCG Işın gemisi bölgede. Girne'deki feribot faciasında geminin enkazına robotla dalış yapılacak

01.09.2026 10:29

Son Güncelleme: 01.09.2026 10:39

NTV - Haber Merkezi

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Girne açıklarında batan feribotun enkazına Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile robotik dalış yapılacak. 514 metre derinlikte enkaz için arama çalışması yapılacak.

TCG Işın gemisi bölgede. Girne'deki feribot faciasında geminin enkazına robotla dalış yapılacak
Anadolu Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e hareket ettiği sırada batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışması sürüyor.

 

Türkiye ve KKTC'ye ait askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara, Türkiye'den gelen Casa tipi askeri uçak, çok sayıda İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopter havadan destek veriyor.

TCG Işın gemisi bölgede. Girne'deki feribot faciasında geminin enkazına robotla dalış yapılacak 1
Anadolu Ajansı

Son olarak TCG Işın gemisi de bölgeye geldi.

 

NTV'den muhabir Melike Şahin ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, aramaların sürdüğü noktadan son gelişmeleri aktardı.

ROBOTİK DALIŞ YAPILACAK 3
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ROBOTİK DALIŞ YAPILACAK

Kazanın yaşandığı ilk gün Türkiye'den gemilerin ve hava araçlarının yönlendirildiğini ifade eden Şahin, TCG Işın gemisinin bölgeye ulaşmasıyla arama çalışmalarının farklı bir boyuta evrildiğini dile getirdi.

 

Geminin enkazının 514 metre derinlikte olduğunu işaret eden Şahin, bugüne dek o derinliğe inecek teçhizat olmadığını ifade etti.

 

"Artık TCG Işın gemisinin bölgeye ulaşmasıyla geminin enkazına inilecek." diye gelişmeleri aktaran Şahin, Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ile robotik dalış yapılacağını söyledi.

ROV CİHAZININ ÖZELLİKLERİ 4
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ROV CİHAZININ ÖZELLİKLERİ

Şahin, cihaza ilişkin şu bilgileri verdi:

 

“Uzaktan kontrol edilebilen bir cihaz. Kayıp ve batık nesneleri güvenli bir şekilde kavrayıp yüzeye çıkarabiliyor. Kısa süre içinde suya indirilecek. Robotik kollarıyla arama çalışmalarını yapacak ve TCG Işın gemisine görüntü verecek. Bu cihaz 135 kilogram yükü denizden çıkarabiliyor ve bin metre derinliğe kadar inebiliyor. Atmosferik dalış sistemi olarak da ifade ediliyor.”

TCG Işın gemisi bölgede. Girne'deki feribot faciasında geminin enkazına robotla dalış yapılacak 5
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Şahin, termal kameralarla geminin salonunda cenaze varsa bu ROV cihazıyla görüntüleme sağlanacağını da aktardı.

TCG IŞIN GEMİSİ ÖZELLİKLERİ 6
Anadolu Ajansı

TCG IŞIN GEMİSİ ÖZELLİKLERİ

TCG Işın gemisi, kurtarma ve yedekleme gemisi olarak görev yapıyor. Gemi, denizaltıların harici havalandırması, hava ve karışım gaz sistemleriyle 90 derece derinliğe kadar dalış yapabiliyor.

 

Dinamik konumlandırma ve sonar sistemleri de geminin özellikleri arasında yer alıyor.

NE OLMUŞTU? 7
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NE OLMUŞTU?

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos 2026 tarihinde, öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kalkışından kısa süre sonra alabora oldu.

 

Kaza sırasında gemide mürettebat dahil 267 yolcu vardı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 20 yolcunun arama çalışmaları sürüyor.

 

Kaza, Girne kıyılarının yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde meydana geldi. Olayın hemen ardından Kıbrıs Türk sahil güvenlik botları bölgeye sevk edildi.

 

Yolcuların bir bölümü alabora olan feribotun üstünde kurtarılmayı bekledi. Yolcular kurtarma sallarıyla denize açıldı. Olay yerine ilk anda kurtarma gemileri ve özel tekneler ulaştı.

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