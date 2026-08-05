Tehditler alan Nilda sokak ortasında katledildi
05.08.2026 13:20
Son Güncelleme: 05.08.2026 13:34
Şişli'de Nilda Müge Şahin isimli kadın, sokak ortasında öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan saldırganın daha önce bir kadını öldürmeye teşebbüsten yargılandığı öğrenildi.
İstanbul Şişli'de N.I. isimli adam tarafından silahla vurulan Nilda Müge Şahin, yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi.
ECZANEDEN İLAÇ ALMAYA GİRDİ
İddiaya göre kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu.
Bu sırada N.I., Şahin'in önünü kesti.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Silahını çıkaran saldırgan Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı.
Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
SALDIRGAN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANMIŞ
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Saldırganın 2021 yılında da başka bir kadını öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı öğrenildi.
BABA ŞAHİN: İYİLİKLE EKMEĞİMİZİ PAYLAŞTIK
Nilda Müge Şahin'in babası Turan Şahin, "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor." dedi.
Kızının süreç içinde tehditlere maruz kaldığını anlatan baba, "Geçmişteki vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık. Ama sonucu maalesef bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki kızımı aldı götürdü." ifadelerini kullandı.
"KIZ KARDEŞİNE İLAÇ ALIRKEN TAKİP ETMİŞ"
Turan Şahin şöyle devam etti:
"- Kız kardeşine ilaç alırken takip ediyor. Eczaneden çıkarken orada ateş ediyor. Bundan bir ay önce de karakola bildirdik. Uzaklaştırma alınması halinde takip ediyor. Kendisinin gidip savcıya yalan beyan veriyor. Ben bir kadını seviyorum, o beni kıskanıyor diyor. Çocuğuma baskı kuruyor."