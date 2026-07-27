Tek bir çivi bile kullanılmadan yapıldı. 250 yıldır sapasağlam ayakta duruyor

2019 yılında restore edilerek koruma altına alınan yapı, Gölpazarı'nın önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. İncelemelerinin ardından tarihi camide Cuma namazını köy sakinleriyle birlikte kılan Kaymakam Titiz, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz, "Kasımlar köyümüzde bulunan tarihi Çivisiz Camimiz, ilçemizin kültürel ve tarihi mirası açısından önemli bir değerdir. Bu kıymetli eserin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem taşıyor. Bugün hem incelemelerde bulunduk hem de Cuma namazının ardından vatandaşlarımızla bir araya gelerek görüş ve taleplerini dinledik. Tarihi ve kültürel değerlerimizi yaşatmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.