Tek dersi kalanlar dikkat. Artık dönemlik ücret alınmayacak

Dönem veya yıl tekrarı yapan ya da normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden yalnızca tekrar etmeleri gereken ders veya dönem/yıl için ücret alınabilecek.

Talep edilen ücret, ilgili dönemde alınması zorunlu ders veya kredi başına düşen tutarı aşamayacak.

Yalnızca tek dersi kalan bir öğrenciden tam dönem öğrenim ücreti alınamayacak.

Bir üst sınıfa geçen ve önceki öğretim yılı veya dönemine ilişkin öğrenim ücretini ödemiş öğrencilerden, daha önce başarısız oldukları ve yeniden almaları gereken alt sınıf dersleri için dönemlik veya yıllık öğrenim ücretine ilave olarak ek ücret talep edilemeyecek.