Tek tek toplanıp özenle kurutuluyor. Kilosu 800 bin TL

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ise 2023 yılında 81 dekar olan safran üretim alanının 2026 yılında 115 dekara ulaştığını belirterek, “Üretici sayımız 55’e yükselmiş olup bu sezon yaklaşık olarak 55-56 kilogram kuru safran rekoltesi beklenmektedir. Bu gelişim, üreticilerimizin emeğinin ve kurumlarımızın sahada yürüttüğü çalışmaların önemli bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Safran üreticisi Mine Yılmaz da safran yetiştiriciliğinin her aşamasında yoğun emek ve dikkat gerektiğini belirterek, “Safran yetiştiriciliğinin her aşamasında yoğun emek ve dikkat isteyen bir üründür. Özellikle hasat döneminde zamanlama büyük önem taşımaktadır. Çiçeklerin uygun zamanda tek tek toplanması, tepeciklerin çiçekten ayrılması ve kurutma işleminin doğru şekilde gerçekleştirilmesi, elde edilecek ürünün kalitesini doğrudan etkilemektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından safran tarlasında hasat gerçekleştirildi.