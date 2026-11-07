Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
07.11.2026 16:47
Son Güncelleme: 07.11.2026 17:06
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla Yeni Parti'den istifa etti.
“Koltuk hesabı için siyaset yapmadığını, hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesine girmediğini” söyleyen Yüceer, "Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda." ifadesini kullandı.
KURULTAY TEPKİSİ
Yüceer istifa açıklamasında partideki kurultay sürecine ilişkin bir ayrıntıya da yer verdi.
Hasta olduğu bir dönemde, il kongresi gündeminin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya açıldığını belirten Yüceer, "Bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum." ifadelerini kullandı.
"SİYASİ NEZAKET" VURGUSU
Yüceer, "Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir." dedikten sonra şöyle devam etti:
- "Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır.
- Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ."
“ÖNCELİĞİM SİYASİ HESAPLAŞMA DEĞİL, TEKİRDAĞ'A HİZMET”
Önceliğinin siyasi hesaplaşma değil, Tekirdağ'a hizmet olduğunu vurgulayan Candan Yüceer, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"- 11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ’ın kaybedecek bir günü bile yok. Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ’a hizmettir, Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum.
- Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim."
Bu gelişmeyle birlikte Yeni Parti'nin yönetimindeki il belediyesi sayısı 20'ye düştü.
"HAYATIMIN EN ZOR KARARI" DİYEREK CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Yüceer, istinafın "mutlak butlan" kararına tepki olarak 18 yıldır üyesi olduğu CHP'den istifa ederek 24 Ağustos 2026'da Yeni Parti'ye geçmişti.
Söz konusu hüküm sonrası Özgür Özel yönetimi görevden el çektirilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi Genel Başkanlığa geri dönmüştü.
Bunun "hayatında aldığı en zor kararlardan biri" olduğunu savunan Yüceer, bugün karşı karşıya olduğumuz mesele bir kişinin ya da bir grubun meselesi değildir. Mesele, seçilmiş iradenin yok sayılmasıdır. Mesele, yıllarca emek veren örgütümüz ve parti üyelerimizin iradesinin hiçe sayılmasıdır. Mesele, milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesidir. Oysa bir siyasi partinin en büyük gücü üyeleri, örgütü, delegeleri ve sandıkta ortaya çıkan iradesidir. Benim itirazım tam olarak bunadır." demişti.
Yüceer, şunları söylemişti:
"- Butlan anlayışıyla örgütümüzün iradesine, üyelerimizin tercihine ve seçilmişlerin meşruiyetine gölge düşürülmesine sessiz kalmayacağım. Benim için siyaset, kişilere, makamlara ya da koltuklara değil, ilkelere, değerlere ve milletin iradesine bağlılıktır. Örgütün, seçilmişlerin, üyelerin ve milletin iradesi yok sayılamaz.
- Bugün 20 yıllık emeğimi, mücadelemi, yol arkadaşlarımı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak 'yeni' bir yola çıkıyorum. Bu karar benim için bir vazgeçiş değil, inandığım değerleri, mücadeleyi ve hedefleri yaşatma kararıdır.
- Partimizin kuruluş ruhuna sahip çıkarak cumhuriyetimizin geleceği için yeni bir yola çıkıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, cumhuriyetimizin ışığında demokrasiye, hukuka, özgürlüğe ve milletin iradesine sahip çıkarak, geçmişten aldığımız güçle, geleceğe duyduğumuz inançla yeni ve güzel günlere hep birlikte yürüyoruz."
CANDAN YÜCEER KİMDİR?
Candan Yüceer 1973 yılında dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.
Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı.
Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu.
24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı.
CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti.
Bunun yanı sıra Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini ziyaret ederek bu konuda çalışmalarda bulundu.
Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı.
CHP tarafından 31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Yüceer, seçimi kazanarak başkan seçildi.
Yüceer, mutlak butlan kararı sonrası 24 Ağustos 2026'da CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katıldı.