Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti

Yüceer, "Burada mesele bir delege listesinde kimin olup olmaması değildir." dedikten sonra şöyle devam etti:

- "Mesele yıllarca birlikte mücadele etmiş insanlara gösterilmesi gereken saygıdır. Mesele yol arkadaşlığı hukukudur. Mesele seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanına gösterilmesi gereken siyasi nezakettir. Mesele birlikte yürüdüğümüz insanların birbirine nasıl davrandığıdır.

- Benim beklediğim vefa, benim aradığım yol arkadaşlığı bu değil. Yol arkadaşlığı hukukunun bu kadar kolay çiğnendiği, kişisel çıkarların ortak değerlerin önüne geçirildiği bir anlayışın içinde yokum. Benim önceliğim de sorumluluğum da çok açık: Tekirdağ."

“ÖNCELİĞİM SİYASİ HESAPLAŞMA DEĞİL, TEKİRDAĞ'A HİZMET”

Önceliğinin siyasi hesaplaşma değil, Tekirdağ'a hizmet olduğunu vurgulayan Candan Yüceer, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"- 11 ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor. Altyapı bekliyor, yol bekliyor, su bekliyor, sosyal destek bekliyor. Tekirdağ’ın kaybedecek bir günü bile yok. Benim önceliğim siyasi hesaplaşmalar değil, Tekirdağ’a hizmettir, Tekirdağ’ın bekleyen sorunları, devam eden yatırımları ve halkımıza verdiğimiz sözlerdir. Ben enerjimi kentin geleceğine harcamayı tercih ediyorum.

- Bizim mücadelemizde, yolumuzda, önceliğimizde Tekirdağ’ın daha güçlü, daha adil, daha yaşanabilir bir kent olmasıdır. Ben bu göreve Tekirdağ’a hizmet etmek için geldim. Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Ve bütün gücümle Tekirdağ’ıma olan sevgim ve bu güzel şehre hizmet etme sorumluluğumla Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim."

Bu gelişmeyle birlikte Yeni Parti'nin yönetimindeki il belediyesi sayısı 20'ye düştü.