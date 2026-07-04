Tekirdağ'da apartmanda patlama. 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 yaralı

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Gazetecilere açıklama yapan Erten, "Patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı tahmin ediliyor, binada 89 vatandaş yaşıyor. İtfaiye, AFAD ve diğer ekiplerimiz olay yerine geldiler. Burada bina geçici olarak boşaltıldı. Buradaki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanması yönünde çalışmalar yapıldı. Olayda hastaneye giden 3 yaralıdan 1'i eks oldu. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 kişi, 2 kişi de yaralandı. Her şey kontrolümüz altında, çok geçmiş olsun." dedi.