Tekirdağ'da apartmanda patlama. 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 yaralı
04.07.2026 02:14
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 6 katlı bir apartmanın en üst katında meydana gelen ve doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Patlama, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 6 katlı Adalet Apartmanı'nın en üst katındaki dairede meydana geldi.
Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
Patlamanın şiddetiyle dairenin içinde hasar oluştu, pencerenin bulunduğu ön cephe duvarı kısmen yıkıldı.
Apartman ve bölgede oturan vatandaşlar, patlama sesiyle birlikte evlerini tahliye etti.
İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yapılan ilk incelemede dairede kimliği henüz belirsiz bir kişinin öldüğü tespit edildi, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Hastanedeki 2 yaralının tedavisinin sürüdüğü belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
"DOĞALGAZDAN KAYNAKLANDIĞI TAHMİN EDİLİYOR"
Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Gazetecilere açıklama yapan Erten, "Patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı tahmin ediliyor, binada 89 vatandaş yaşıyor. İtfaiye, AFAD ve diğer ekiplerimiz olay yerine geldiler. Burada bina geçici olarak boşaltıldı. Buradaki vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları karşılanması yönünde çalışmalar yapıldı. Olayda hastaneye giden 3 yaralıdan 1'i eks oldu. Toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 kişi, 2 kişi de yaralandı. Her şey kontrolümüz altında, çok geçmiş olsun." dedi.