TEKNOFEST Güneydoğu’da savunmadan sağlığa teknoloji vitrini
03.10.2026 13:48
TEKNOFEST Güneydoğu, 4. gününde hava gösterilerinden savunma sanayisine, yapay zekadan yerli teknolojilere birçok etkinlikle ziyaretçilerini ağırlıyor.
ŞANLIURFA’DA TEKNOLOJİ VE HAVACILIK ŞÖLENİ
TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Festivalde hava gösterilerinden savunma sanayisi ürünlerine, yapay zeka ve sağlık teknolojilerinden yerli üretim projelere kadar birçok çalışma sergilenirken, konser ve etkinliklerle de festival coşkusu sürüyor.
YERLİ ÜRETİM HİBRİT MOTOR TEKNOFEST’TE
OYAK HORSE, Bursa’daki fabrikasında ürettiği 1,8 litrelik HORSE H18 hibrit motorunu TEKNOFEST Güneydoğu’da sergiledi.
Hibrit sistemle birlikte 160 beygire kadar güç üreten motorun yanı sıra vites kutusu, elektrik motoru ve batarya gibi güç aktarma sistemi bileşenleri de ziyaretçilere tanıtıldı.
OYAK HORSE Türkiye Genel Müdürü Kadir Biçer, Türkiye’deki üretimin yüzde 75’inin ihraç edildiğini belirterek, motor ve vites kutularının farklı araç ve sektörlerde kullanılabilmesi için Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
TAYFUN BLOK-3’TE SERİ ÜRETİM BU YIL BAŞLAYACAK
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TEKNOFEST Güneydoğu’da TAYFUN füze ailesindeki son gelişmeleri açıkladı. TAYFUN Blok-2’nin seri üretim ve teslimatlarının sürdüğünü belirten İkinci, Blok-3 için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
İkinci, “TAYFUN Blok-3’ün seri üretimi için gerekli faaliyetleri tamamlamak üzereyiz.
Onların da seri üretimi bu sene başlayacak, teslimatları başlayacak” dedi.
TÜRK YILDIZLARI’NDAN GENÇLERE HAVACILIK ÇAĞRISI
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Gösterinin ardından pilotlar, çocuk ve gençlere havacılığa ilgi duymaları ve hayallerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulundu.
Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Fatih Sağlam, “Bugün burada gösterimizi izleyen bir çocuğun ileride pilot olması, bizim bu işi yaptığımızın en anlamlı karşılığı olacaktır” dedi.
Hava Pilot Üsteğmen Berkalp Bilgi ise gençlere çok çalışmalarını ve hayallerinden vazgeçmemelerini tavsiye etti.
YURT DIŞINDAKİ TÜRK MÜHENDİS ADAYLARI TEKNOFEST’TE
Yurt dışında yaşayan Türk mühendislik ve yazılım öğrencileri, Türkiye’deki savunma sanayisi şirketlerinde yaptıkları stajların ardından TEKNOFEST Güneydoğu’yu ziyaret etti.
YTB’nin “Türkiye Stajları” programıyla bugüne kadar yaklaşık 750 gencin Türkiye’ye getirildiği belirtildi.
Belçika’dan gelen Bilal Ünal, yüksek lisansının ardından Türkiye’ye dönerek savunma sanayisinde çalışmayı düşündüğünü söyledi.
KAFKAS ARISININ DÜNYASI SANAL GERÇEKLİĞE TAŞINDI
Ardahan’ın önemli doğal değerlerinden Kafkas arısı, TEKNOFEST Güneydoğu’da teknolojiyle buluştu. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğünün geliştirdiği 3D Sanal Gerçeklik (VR) uygulamasıyla ziyaretçiler, bir bal arısının kovan içindeki yaşamını ve doğadaki faaliyetlerini deneyimleme fırsatı buldu.
Uygulamada arıların çalışma düzeni ile nektar ve polen toplama süreçleri üç boyutlu olarak aktarılırken, özellikle çocuk ve gençlere arıların ekosistemdeki öneminin anlatılması amaçlandı.
TEKNOFEST'TE CEZA KONSERİ
TEKNOFEST Güneydoğu’da teknoloji ve havacılık etkinliklerinin yanı sıra konserler de ziyaretçilerden ilgi gördü. Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden Ceza, festival kapsamında Şanlıurfa’da sahne aldı.
Festival alanını dolduran ziyaretçiler, Ceza’nın sevilen şarkılarına eşlik ederken konser boyunca renkli görüntüler oluştu. Ceza’nın performansı, TEKNOFEST Güneydoğu’nun gün boyu süren etkinliklerinin ardından festival coşkusunu akşam saatlerine taşıdı.