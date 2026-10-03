TEKNOFEST Güneydoğu’da savunmadan sağlığa teknoloji vitrini

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Gösterinin ardından pilotlar, çocuk ve gençlere havacılığa ilgi duymaları ve hayallerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulundu.

Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Fatih Sağlam, “Bugün burada gösterimizi izleyen bir çocuğun ileride pilot olması, bizim bu işi yaptığımızın en anlamlı karşılığı olacaktır” dedi.

Hava Pilot Üsteğmen Berkalp Bilgi ise gençlere çok çalışmalarını ve hayallerinden vazgeçmemelerini tavsiye etti.