TEKNOFEST Mavi Vatan'da nefes kesen gösteri
21.08.2026 12:53
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandoları gösteri gerçekleştirdi.
TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci günde de kapılarını açtı
Festivalde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandoları, çeşitli senaryoları icra ederek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın operasyonel kabiliyetini ortaya koydu..
Senaryo gereği farklı kurtarma operasyonlarının gerçekleştirildiği gösteri, izleyicilerden yoğun alkış aldı.
"ÇOK GURUR DUYDUM"
Gösteriyi izleyenlerden Mustafa Arslan, "Bir kez daha gücümüzü göstermiş olduk." ifadesini kullanarak, "Kendi teknolojimizle yapılan şeyleri hayranlıkla izledim. Çok sevindim. Bu yaşıma rağmen çok gurur duydum." dedi.
İlayda Çiftçi de "Çok mutlu, umutlu ve gururluyum. Hayran kaldım. İstanbul'dan geldik. İyi ki gelmişiz. Umarım bunların tekrarı olur ve daha çok dünya gözüyle görebiliriz, şahit olabiliriz." diye konuştu.
"KOMANDOLARIN LİMANA ÇIKIŞI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Etkinliği takip eden küçükler de SAT ve SAS komandolarının çeşitli senaryoları içeren gösterisinden etkilendi.
Sait Erdem Gençer de gösteriyi heyecanlı ve gurur verici bulduğuna dikkati çekerek, "İzlerken ben de çok heyecanlandım. Bomba patlayınca biraz korktum ama yine de güzel bir gösteriydi. Komandoların limana çıkışı beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.
Arslan Kerem Bülbül, TEKNOFEST Mavi Vatan'a gelenlere gösteriyi izlemelerini tavsiye etti.
TEKNOFEST Mavi Vatan, 23 Ağustos tarihine kadar Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenmeye devam edecek.
Festival kapsamında teknoloji yarışmaları, hava ve deniz gösterileri, donanma gemisi ziyaretleri ile interaktif deneyim alanları ziyaretçileri bekliyor.
2 gün daha sürecek etkinlikte hem genç girişimciler hem de teknoloji meraklıları denizcilik alanındaki yenilikleri yakından inceleme fırsatı bulacak. Festival, denizcilik alanında geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin tanıtılmasının yanı sıra gençlerin projelerini sergileyebileceği önemli bir platform olacak.