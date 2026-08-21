TEKNOFEST Mavi Vatan'da nefes kesen gösteri

Gösteriyi izleyenlerden Mustafa Arslan, "Bir kez daha gücümüzü göstermiş olduk." ifadesini kullanarak, "Kendi teknolojimizle yapılan şeyleri hayranlıkla izledim. Çok sevindim. Bu yaşıma rağmen çok gurur duydum." dedi.

İlayda Çiftçi de "Çok mutlu, umutlu ve gururluyum. Hayran kaldım. İstanbul'dan geldik. İyi ki gelmişiz. Umarım bunların tekrarı olur ve daha çok dünya gözüyle görebiliriz, şahit olabiliriz." diye konuştu.