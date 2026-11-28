İzmir'de “yarımada derbisi” olarak bilinen İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan maçla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Karşılaşmada tel örgüleri aşarak stada ve müsabaka alanına giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yle ilgili işlem başlatıldı.

Söz konusu adıma dayanak olarak “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” gösterildi.

Müsabaka alanına yetkisiz girişle ilgili yasanın 16'ncı maddesi, bu eylem için üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörüyor.