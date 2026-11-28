Tel örgülerden atlayıp sahaya girmişti. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında işlem başlatıldı
28.11.2026 16:17
Son Güncelleme: 28.11.2026 16:22
İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada tel örgülerden atlayarak sahaya giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında işlem başlatıldı.
İzmir'de “yarımada derbisi” olarak bilinen İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan maçla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Karşılaşmada tel örgüleri aşarak stada ve müsabaka alanına giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yle ilgili işlem başlatıldı.
Söz konusu adıma dayanak olarak “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun” gösterildi.
Müsabaka alanına yetkisiz girişle ilgili yasanın 16'ncı maddesi, bu eylem için üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörüyor.
MAÇIN HİKAYESİ NEYDİ?
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un üçüncü haftasında İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor karşı karşıya geldi.
Yarımada derbisinde ilk yarı golsüz tamamlandı ancak ikinci yarıda, 73'üncü dakikada İmren Alaçatıspor 1-0 öne geçti. Golü, Erdi Önal attı. 80. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturan isimse Ali Selcik oldu.
Maçta üç kırmızı kart gösterildi. Bunların ilki 12'nci dakikada Alaçatıspor'dan Mehmet Hamza Sincar'a, ikincisi Çeşme Belediyespor'dan Umut Demir'e, sonuncusu ise Alaçatıspor'dan Ali Selcik'e çıktı.
LAL DENİZLİ NEDEN SAHAYA GİRDİ?
Bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.
Gerginliğin büyümesi üzerine Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, oyuncuları ayırmak için tel örgülü demir kapının üzerinden atlayarak sahaya girdi.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kenar da olayları yatıştırmak için müdahalede bulundu.
Görüntüler, maçın oynandığı 8 Kasım'da kısa sürede çok konuşulan başlıklar arasına girdi.