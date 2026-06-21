TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü trafiğe kapatılacak

Kocaeli Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun (TEM Otoyolu) Gebze ve İzmit kavşakları üstyapı iyileştirme ile onarım işi devam ediyor.

Bu kapsamda Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasındaki bölümde, güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.