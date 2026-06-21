TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü trafiğe kapatılacak
21.06.2026 14:14
TEM Otoyolu'nun Kocaeli Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasındaki güney yolu (Ankara istikameti), üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım D-100 Karayolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan sağlanacak.
Kocaeli Valiliği'nde yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun (TEM Otoyolu) Gebze ve İzmit kavşakları üstyapı iyileştirme ile onarım işi devam ediyor.
Bu kapsamda Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasındaki bölümde, güney yolda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak.
Bu nedenle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
D-100 Karayolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelip, Anadolu Otoyolu Muallimköy Kavşağı Ankara yönüne girişler kapalı olacak. Bu istikamete gitmek isteyen araçlar öncelikle D-100 Karayolu'nu kullanabilecek.
Muallimköy Kavşağı'nda, Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip, Anadolu Otoyolu Ankara yönüne bağlanan kol da trafiğe kapatılacak. Sürücüler, D-100 Karayolu'ndan Ankara istikametine gidebilecek.
D-100 Karayolu'ndan Anadolu Otoyolu Dilovası Gişeleri Ankara yönüne girişler de kapalı olacak.
Çalışmalar yarın 08.00'de başlayacak ve 24 saat esasına göre yürütülecek.