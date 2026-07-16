TEM'de operasyon: İstanbul'da yolcu otobüsünden cephanelik çıktı

İstanbul'da bir yolcu otobüsünün yakıt deposundan cephanelik çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir yolcu otobüsünde ruhsatsız silah taşındığı tespit edildi.