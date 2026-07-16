TEM'de operasyon: İstanbul'da yolcu otobüsünden cephanelik çıktı
16.07.2026 10:32
İstanbul'da bir yolcu otobüsünün yakıt deposunda 120 tabanca ele geçirildi.
İstanbul'da bir yolcu otobüsünün yakıt deposundan cephanelik çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir yolcu otobüsünde ruhsatsız silah taşındığı tespit edildi.
OTOBÜS TEM'DE DURDURULDU
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ekipler, silahların bulunduğu otobüsü, Tuzla TEM Otoyolu'nda durdurdu.
120 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Araçta ayrıntılı arama yapan ekipler, yedek yakıt deposunun arkasına yapılmış bölmede 120 tabanca ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan dört şüpheli, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.