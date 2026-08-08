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Temel kazısı etrafındaki binalara zarar verdi. 4 bina boşaltıldı

08.08.2026 17:24

Son Güncelleme: 08.08.2026 17:47

AA

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Sultangazi'de inşaat temeli kazısı sırasında hasar oluşan 4 bina tahliye edildi.

Temel kazısı etrafındaki binalara zarar verdi. 4 bina boşaltıldı
Anadolu Ajansı

50. Yıl Mahallesi 2017. Sokak'taki bir inşaatın temel kazı çalışması sürerken, yanındaki bitişik nizamlı iki binanın arasında açılma meydana geldi. Çıkan sesler üzerine binalarda yaşayan vatandaşlar dışarı çıktı.

Temel kazısı etrafındaki binalara zarar verdi. 4 bina boşaltıldı 1
Anadolu Ajansı

İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililerin yaptığı incelemenin ardından, aralarında açılma oluşan iki bina ile kazı çalışması yapılan alanın diğer yanındaki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Ardından sayı 4'e çıktı.

Temel kazısı etrafındaki binalara zarar verdi. 4 bina boşaltıldı 2
Anadolu Ajansı

Binaların sakinleri, belediyenin misafirhanelerine gönderildi.

Temel kazısı etrafındaki binalara zarar verdi. 4 bina boşaltıldı 3
Anadolu Ajansı

Kazı yapan firma tarafından kazılan alan toprakla doldurulurken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.