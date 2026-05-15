Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. Müdürün bahçesinde gizli oda bulundu
15.05.2026 02:05
Son Güncelleme: 15.05.2026 02:07
Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü belediyede görevli 60 şüpheliden 23'ü yakalandı. Yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda bulundu ve 9 gümrük kaçağı "coin madenciliği" cihazı ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla soruşturma başlattı.
Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü.
60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir merkezli Ankara ve Adana'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı S.Y. ile Özel Kalem Müdürü Ö.E'nin de olduğu öğrenildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Vergi Kaçakçılığı-Denetim Daire Başkanlığınca düzenlenen vergi tekniği raporları, vergi suçu raporları, Sayıştay emekli denetçileri bilirkişi raporu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tevdi raporu, polis kriminal inceleme raporu, HTS-baz analiz raporları, ihbar eden, müşteki ve tanık ifade tutanakları, farklı bankalara ilişkin kayıtlar, kripto varlık hesapları, belediye evrakları ve muhasebe kayıtlarının soruşturma evrakında yer aldığı ifade edildi.
MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına el konulduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Haklarında atılı suçlardan soruşturma başlatılan 33 belediye görevlisi ile 27'si şirket yetkilileri ve diğer şüpheliler olmak üzere toplam 60 şüphelinin yürütülen soruşturma kapsamında 14 Mayıs tarihinde eş zamanlı olarak yakalanmaları, gözaltına alınmaları, suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla ikamet ve iş yerlerinde arama ve el koyma talimatları verilmiş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince arama, yakalama, gözaltına alma, el koyma çalışmaları devam etmekte olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir."
YASA DIŞI GELİNİN KRİPTO HESAPLARINA AKTARILDIĞI İDDİASI
Şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları, elde edilen yasa dışı geliri de kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia edildi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, operasyona ilişkin belediye binasında açıklama yaptı. Görevinin başında olduğunu söyledi. “Bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın gözaltına alınması dahil bütün haklarını takip edeceğiz.” dedi.
ÖZEL KALME MÜDÜRÜNÜN BAHÇESİNDE GİZLİ ODA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda tespit etti.
Odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 gümrük kaçağı "coin (kripto para) madenciliği" cihazı ele geçirdi.
Ö.E. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında da adli işlem başlatıldı.
Operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede görevli yöneticilerden D.G'nin de operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlendi.