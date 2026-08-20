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Termometrelere Afrika-Basra ayarı. Önümüzdeki 10 güne dikkat! Rekor kırılacak

20.08.2026 09:17

NTV - Haber Merkezi

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Yurdu etkisi altına alan Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Önümüzdeki 10 gün boyunca termometreler 40 dereceyi ve üstünü görecek.

Termometrelere Afrika-Basra ayarı. Önümüzdeki 10 güne dikkat! Rekor kırılacak
Anadolu Ajansı

Türkiye genelinde etkili olan Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasıyla birlikte vatandaşlar bunaltıcı havayı hissetmeye devam ediyor.

 

İstanbul'da bugün termometreler 31 dereceyi gösterecek, hissedilen sıcaklık ise 32 dereceye çıkacak.

 

İşte gün gün hava durumu raporu…

İKİ AYRI SICAK HAVA DALGASI 1
Resmi Kurum

İKİ AYRI SICAK HAVA DALGASI

Hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgasının 10 gün boyunca tüm yurtta etkili olması beklenirken sıcaklıklar 5 dereceye kadar artacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 2
Anadolu Ajansı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece artması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT! 3
Anadolu Ajansı

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Akşam saatlerinden itibaren rüzgar, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

MARMARA 4
Anadolu Ajansı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

BURSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ÇANAKKALE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

 

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE 5
Anadolu Ajansı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

 

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

 

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

UŞAK °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ 6
Anadolu Ajansı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

ADANA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ANTALYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

 

BURDUR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

 

HATAY °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU 7
Anadolu Ajansı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

 

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

NİĞDE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ 8
Anadolu Ajansı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

 

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

 

SİNOP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ 9
Anadolu Ajansı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

AMASYA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

RİZE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

 

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU 10
Anadolu Ajansı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

 

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu

 

KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

 

VAN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU 11
Anadolu Ajansı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

 

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

 

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

 

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık