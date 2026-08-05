Terörsüz Türkiye için tarihi adım. 360 milletvekili imza attı, çerçeve yasa teklifi Meclis'e sunuldu! İşte ayrıntılar
05.08.2026 12:02
Son Güncelleme: 05.08.2026 16:18
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki alt yapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi, 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddeden oluşan düzenlemede kapsam dışı kalan suçlar net bir biçimde tarif edildi, ceza ertelemesinden kimlerin yararlanabileceği belli oldu.
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.
Düzenleme cuma günü komisyonda, pazar günü de Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşacak; ancak uygulanması için Milli Güvenlik Kurulu'nca (MGK), PKK/KCK ile bağlantılı her türlü oluşumun kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit ve teyit etmesi şartı aranacak.
Silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak.
Koşulların sağlanması halinde "örgütü kurma veya yönetme, üyelik, bilerek ve isteyerek yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar ve terörün finansmanına ilişkin suçlar" ile ilgili soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri ertelenecek.
Ancak bu madde, 1 Haziran 2005 tarihiyle sınırlandırılıyor.
1 HAZİRAN 2005 ÖNCESİNİ KAPSAMIYOR
1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirecek suçlar işleyenler, yasa kapsamı dışında tutulacak.
Bu şekilde Abdullah Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanmasının önü kesiliyor. Teklifte Öcalan'a “statü” tanıyacak bir madde de yer almıyor.
NEDEN BU TARİH SEÇİLDİ?
Yeni Türk Ceza Kanunu, 1 Haziran 2005'te yürürlüğe girmişti.
Kanun teklifiyle bu tarihe işaret edilerek eski Türk Ceza Kanunu'nun uygulandığı dönem açılan davaların ve soruşturmaların tamamı kapsam dışında bırakıldı.
TERÖR SUÇU İŞLENİRSE ERTELEME KARARI KALDIRILACAK
15 yıl veya daha hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek.
Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde söz konusu karar kaldırılacak, soruşturma ve kovuşturma devam edecek.
Hükümlü belirtilen süreyi suç işlemeden tamamlarsa ceza infaz edilmiş sayılacak.
SİYASET YOLU AÇILACAK MI?
Düzenleme, hak yoksunluğunu da içeriyor.
Buna göre, erteleme kararları kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecek ve gerek görülmesi halinde soruşturma, kovuşturma, mahkumiyet nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması talep edilebilecek.
Yani bu kişilerin belirtilen süre içerisinde seçme ve seçilme hakkı dahil bazı temel hakları olmayacak.
Sürenin sonunda hakimlik, hak yoksunluğunun ortadan kaldırılmasına karar verirse siyaset yolu da açılmış olacak.
Burada asıl amacın entegrasyonun sağlanması olduğu belirtiliyor.
“KASTEN ADAM ÖLDÜRME” KAPSAM DIŞI
Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen “kasten öldürme suçu” kapsam dışında tutulacak.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) raporları da belirleyici nitelikte olacak.
Ayrıca süreçte görev alanlar yasal güvenceye kavuşturulacak.
ÖRGÜT MENSUPLARINA ALTI AY SÜRE VERİLECEK
Teklife göre terör örgütünün feshi ve silahların tesliminin teyyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararı Resmi Gazete'de yayınlanacak; 6 ay içinde başvuranlara, bu kanunun hükümleri uygulanacak.
Türkiye'de başvuru yapacaklar adli makamlara, yurt dışında olanlar ilgili makamlara başvuru yaparak kanundan yararlanabilecek.
NTV Muhabiri Özgür Akbaş, düzenlemenin ayrıntılarını paylaşırken kamuoyundaki tartışmaların aksine, düzenlemenin “genel af” niteliği taşımadığına dikkati çekti.
TBMM'DE İZLEME KOMİSYONU KURULACAK
Düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında “Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu” oluşturulacak.
Bu kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak.
Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılacak.
Yasa ile TBMM bünyesinde de ayrıca 17 üyeli İzleme Kurulu oluşturulacak. Kurulun kimlerden oluşacağına TBMM Başkanı karar verecek. Kanunla kurulacak komisyon, Meclis İçtüzüğü hükümlerine tabi olmayacak.
"360 MİLLETVEKİLİ İMZA ATTI"
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile birlikte teklifin Meclis'e sunulması sonrası kameralar karşısına geçti.
Güler, teklife 360 milletvekilinin imza attığını, yeni imzaların da eklenmesini beklediklerini söyledi:
“Öncelikle teşekkürlerimizi arz edeceğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, imza sahipleri olarak DEM Parti Grubu'na, CHP Grubu'na teşekkür ediyoruz. İmzalarını eksik etmeyen HÜDA PAR ve Yeni Yol Grubu'ndan milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. 360'a yakın imzayla teklifi Meclis'e sunduk.
“CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ İMZA KOYDU”
DEM Parti Eş Genel Başkanları, Grup Başkanvekilleri, Meclis Başkanvekili ve bölgeler partisinden imzalarını koydu. CHP Grup Başkanvekilleri imza koydu, AK Parti 277 milletvekiliyle beraber tamamıyla imzasını koydu. MHP tüm grubuyla birlikte imzasını koydu. Sayın Devlet Bahçeli, ilk imza sahibi olarak yer aldı."
KOMİSYON CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR
Güler, Adalet Komisyonu'nun cuma günü saat 15.00'te toplanarak yasa tasarısı üzerinde çalışmaya başlayacağını da söyledi.
Güler'in ardından sözü alan MHP'li Feti Yıldız, "Terör belasını tarihin karanlık çöplüğüne gönderiyoruz." ifadesini kullandı.
ÖNCESİNDE NELER OLDU?
Teklifin Meclis'e sunulması öncesinde AK Parti'de basına kapalı bir toplantı gerçekleşti.
Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda milletvekillerine yasa teklifi hakkında bilgi verildi.
Toplantı öncesinde Meclis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zamanki gibi ihtiyatlı ve iyimser olduklarını söyledi.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü komisyonun gündemine gelebileceğini bildirdi.