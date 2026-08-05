Terörsüz Türkiye için tarihi adım. 360 milletvekili imza attı, çerçeve yasa teklifi Meclis'e sunuldu! İşte ayrıntılar

Düzenleme, hak yoksunluğunu da içeriyor.

Buna göre, erteleme kararları kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecek ve gerek görülmesi halinde soruşturma, kovuşturma, mahkumiyet nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması talep edilebilecek.

Yani bu kişilerin belirtilen süre içerisinde seçme ve seçilme hakkı dahil bazı temel hakları olmayacak.

Sürenin sonunda hakimlik, hak yoksunluğunun ortadan kaldırılmasına karar verirse siyaset yolu da açılmış olacak.

Burada asıl amacın entegrasyonun sağlanması olduğu belirtiliyor.

“KASTEN ADAM ÖLDÜRME” KAPSAM DIŞI

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen “kasten öldürme suçu” kapsam dışında tutulacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Milli Güvenlik Kurulu (MGK) raporları da belirleyici nitelikte olacak.

Ayrıca süreçte görev alanlar yasal güvenceye kavuşturulacak.