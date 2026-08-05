Terörsüz Türkiye için tarihi adım. Çerçeve yasa teklifi Meclis'e geliyor! İşte çerçeve yasanın ayrıntıları

Teklifin Meclis'e sunulması öncesinde AK Parti'de basına kapalı bir toplantı gerçekleşti.

Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda milletvekillerine yasa teklifi hakkında bilgi verildi.

Toplantı öncesinde Meclis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zamanki gibi ihtiyatlı ve iyimser olduklarını söyledi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü komisyonun gündemine gelebileceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.