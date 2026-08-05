Terörsüz Türkiye için tarihi adım. Çerçeve yasa teklifi Meclis'e geliyor! İşte çerçeve yasanın ayrıntıları
05.08.2026 12:02
Son Güncelleme: 05.08.2026 12:10
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı çerçeve yasa Meclis'e sunuluyor.
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme tamamlandı.
Teklif Meclis Başkanlığı'na sunuluyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP ile DEM Parti'den birer ismin önümüzdeki saatlerde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Güler, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada metnin bugün sunulacağını, ancak saatinin henüz belirsiz olduğunu söyledi.
AK PARTİ'DE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Teklifin Meclis'e sunulması öncesinde AK Parti'de basına kapalı bir toplantı gerçekleşti.
Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda milletvekillerine yasa teklifi hakkında bilgi verildi.
Toplantı öncesinde Meclis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zamanki gibi ihtiyatlı ve iyimser olduklarını söyledi.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü komisyonun gündemine gelebileceğini bildirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.
ÇERÇEVE YASA 12 MADDEDEN OLUŞUYOR
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi başlığını taşıyan yasa tasarısı 12 maddeden oluşuyor.
Çerçeve yasanın cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınması ve bu hafta sonuna kadar Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi bekleniyor.
GENEL AF NİTELİĞİ TAŞIMIYOR
NTV Muhabiri Özgür Akbaş, 12 maddeden oluşan çerçeve yasanın adını ve yasa tasarısındaki ayrıntıları aktardı.
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi adını taşıyan yasa teklifi genel af niteliği taşımıyor.
Teklifte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a bir statü tanıyacak bir madde de yer almıyor.
Yasa teklifine göre düzenlemeden yararlanmak isteyen terör örgütü PKK mensuplarının 6 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor.