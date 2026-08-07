Terörsüz Türkiye süreci | Çerçeve yasa görüşmesi öncesinde komisyon salonu önünde gerginlik
07.08.2026 09:23
Son Güncelleme: 07.08.2026 16:08
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa Meclis'e geldi. Çerçeve yasanın ilk görüşmeleri Adalet Komisyonu'nda yapılıyor. Görüşme öncesinde komisyon salonu önünde gerginlik yaşandı.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj dönüldü.
Sürece yasal çerçeve çizen yasa tasarısı, 360 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarının Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerine başlandı.
Komisyondaki görüşmelere milletvekilleri yoğun ilgi gösterdi.
Görüşme öncesinde komisyon salonu önünde gerginlik yaşandı. Komisyon kapılarının açılmasıyla bazı milletvekilleri ile basın mensuplarının ayakta kaldığı görüldü.
Gerginliğin sona ermesiyle yasa tasarısı üzerindeki görüşmeler başladı.
KOMİSYON SÜRECİNDE NELER OLACAK?
Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler Komisyon Başkanı AK Parti Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel'in sunumuyla başladı.
Yüksel sunumunda bu düzenlemenin bir af düzenlemesi olmadığına vurgu yaptı.
"Mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran bir düzenleme söz konusu değildir." ifadelerini kullanan Yüksel, "Kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri varlığını korumaktadır." diye konuştu.
Komisyon salonundan son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Özgür Akbaş, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın konuşma yapacağını ifade etti.
Bu konuşmaların tamamlanmasının ardından teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçilecek.
Akbaş, komisyon çalışmalarının sabah saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini söyledi.
Özgür Akbaş şunları aktardı:
"- Sabaha kadar çalışmasını bekliyoruz komisyonun. Sabaha kadar çalıştıktan sonra teklifin geçmesi bekleniyor. Genel Kurul aşaması ise... 48 saat şartı var. Eğer yarın sabaha karşı teklifte kabul edilirse pazartesiye kalacak gibi görülüyor."
1- YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANINCA SÜREÇ BAŞLAYACAK
Yasanın çıkmasıyla birlikte beş adımdan oluşan bir yol haritası işlemeye başlayacak.
Çerçeve yasa bugün ilk olarak TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınacak.
Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul'dan geçip yasalaşması planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte süreç işlemeye başlayacak.
2- TEYİT-TESPİT MEKANİZMASI İŞLETİLECEK
Yasanın kabulü ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının arıdından Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu çalışmalarına başlayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak.
Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılacak.
Bir kurul da TBMM bünyesinde kurulacak. İzleme Kurulu adı verilecek bu yapının 17 üyesi olacak.
Bu kurulda kimlerin yer alacağına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş karar verecek.
3- MGK KARAR ALACAK, RESMİ GAZETE'DE İLAN EDİLECEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki kurul, PKK/KCK terör örgütünün ve bu örgüte bağlı her türlü oluşumun fiili varlığına son verip, vermediğini tespit edecek.
Kurul aynı zamanda her türlü silah ve mühimmatın teslim edilip edilmediğini de incelemeye alacak.
Kurulun bu yönde oluşturacağı rapor, Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) sunulacak.
MGK bu raporu inceleyecek, örgüt ve tüm bileşenlerinin dağılmış hale geldiğini tespit ederse karar alacak.
Söz konusu karar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Bu arada MGK'nın bir sonraki toplantısının ekim ayında yapılması bekleniyor.
4- PKK'LILARIN 6 AY SÜRESİ OLACAK
Söz konusu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte terör örgütü PKK üyeleri için süre işlemeye başlayacak.
Yasadan faydalanmak isteyen terör örgütü üyelerine 6 ay süre tanındı.
Bir sonraki MGK'nın ekim ayında yapılacağı düşünüldüğünde bu süre Nisan 2027 başına kadar başvuru yapılabileceği anlamına geliyor.
Düzenlemeye göre, 5 yıl veya daha az hapis cezası alan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl, 15 yıldan fazla ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların infazı 10 yıl süreyle ertelenecek.
Erteleme süresi içinde terör suçlarından birinin işlenmesi halinde söz konusu karar kaldırılacak, soruşturma ve kovuşturma devam edecek. Hükümlü belirtilen süreyi suç işlemeden tamamlarsa ceza infaz edilmiş sayılacak.
1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet gerektirecek suçlar işleyenler, yasa kapsamı dışında tutulacak.
Bu da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün yönetim kadrosunun yasadan yararlanamayacağı anlamına geliyor.
5- YENİ EVREYE GEÇİLECEK
Süreç beklenildiği gibi ilerler ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek.
Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak.
Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası ile Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yeni demokratikleşme adımları gündeme gelecek.