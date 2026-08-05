Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Bugüne nasıl gelindi? İşte gün gün yaşananlar

Heyet temaslarını yeni yılın ilk günlerinde de sürdürmüştü. Adres bu kez Edirne'ydi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmişti . Görüşme sonrası açıklama yapan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etmişti.

Selahattin Demirtaş, "Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı. demişti.