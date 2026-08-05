Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Bugüne nasıl gelindi? İşte gün gün yaşananlar
05.08.2026 10:16
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hazırlanan çerçeve yasa bugün Meclis'e sunulacak. Çerçeve yasayla birlikte süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Peki terörsüz Türkiye sürecinde bugüne kadar neler yaşandı?
Terörsüz Türkiye sürecinde bugün yeni bir aşamaya geçilecek.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrıyla başlayan sürece ilişkin yasal düzenleme bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak.
Sürece yasal bir çerçeve çizmesi beklenen yasa teklifiyle Terörsüz Türkiye'ye ilişkin önemli bir adım atılmış olacak.
Peki bugüne nasıl gelindi, süreçte neler yaşandı?
İşte gün gün yaşananlar…
SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim 2024'te gerçekleşen grup toplantısında yaptığı açıklamayla sürecin ilk adımını attı.
Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulundu.
MHP lideri bu açıklamasından kısa bir süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yaptı.
CUMHURBAŞKANI'NDAN TERÖRÜN OLMADIĞI TÜRKİYE MESAJI
MHP lideri Bahçeli'nin bu çağrısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benzer bir açıklama yaptı.
Terörün olmadığı bir Türkiye inşa etmek istediklerini söyleyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İç cepheyi kuvvetlendirme çağrısı yapan Erdoğan, "85 milyona gelin, bir olalım olalım diyoruz." dedi.
BAHÇELİ'DEN BAKIRHAN'IN SÖZLERİNE ALKIŞ
DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na 26 Kasım 2024'te başvuruda bulundu.
9 Aralık 2024'te Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışladı.
Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun" ifadelerini kullandı.
İMRALI'DA İLK GÖRÜŞME YAPILDI
DEM Parti heyetinin kasım ayında yaptığı İmralı başvurusuna 27 Aralık 2024 günü yanıt geldi.
Adalet Bakanlığı, talebe olumlu yanıt verdi.
DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti.
Bu süreçte heyet, siyasi partilere de peş peşe ziyaretler gerçekleştirdi.
DEM HEYETİNDEN DEMİRTAŞ'A ZİYARET
Heyet temaslarını yeni yılın ilk günlerinde de sürdürmüştü. Adres bu kez Edirne'ydi.
DEM Parti İmralı Heyeti, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmişti. Görüşme sonrası açıklama yapan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etmişti.
Selahattin Demirtaş, "Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı. demişti.
HEYET KUZEY IRAK'A GİTTİ
Heyet şubat ayında Irak'ın kuzeyine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Erbil ve Süleymaniye'de temaslarda bulunan heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti.
ÖCALAN'IN MEKTUBU OKUNDU
Şubat ayının sonuna gelindiğinde ise terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın mektubu İstanbul'da bir otelde okundu.
Öcalan mektubunda terör örgütüne kendini feshetme çağrısında bulundu. Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı.
Öcalan'ın açıklamasının öncesinde terör örgütü elebaşının İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı paylaşıldı.
DEM PARTİ HEYETİ BEŞTEPE'DE
Öcalan'ın bu açıklamalarının ardından gözler gelmesi beklenen fesih kararına çevrilmişti.
Süreç devam ederken, DEM Parti heyeti nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.
Beştepe'de yapılan görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan yer aldı.
Önder ve Buldan olumlu bir görüşme olduğunu kaydetti.
MAYISTA FESİH KARARI ALINDI, TEMMUZDA SİLAHLAR YAKILDI
MECLİS'TE KOMİSYON KURULDU, RAPOR HAZIRLANDI
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te gerçekleştirdi.
Komisyonun adı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak belirlendi.
Komisyon süreç boyunca birçok toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıların sonuncusu 18 Şubat 2026'da yapıldı.
Sürece ilişkin 60 sayfalık bir terörsüz Türkiye raporu hazırlandı. Rapor 47 oyla kabul edildi.
Kabul edilen raporun ardından açıklama yapan Kurtulmuş; “Komisyon görevini başarıyla yaptı.” dedi.
BAHÇELİ: GEREKLİ İKLİM OLUŞTU
Raporun tamamlanıp kabul edilmesinin ardından gözler sürece yasal çerçeveyi çizecek yasal düzenlemeye çevrildi.
MHP lideri Bahçeli 31 Mart günü partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye milli birlik ve kardeşlik projesidir. Gerekli yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur. Kimse yanlış hesap yapmasın, tahriklere meyil etmesin, terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkmasın." dedi.
Bahçeli'nin bu sözleri sonrasında AK Parti ve MHP kurmayları mayıs ayı içerisinde taslak üzerinde teknik çalışmalara başladı.
MECLİS'İN MESAİSİ UZADI
Haziran ve temmuz ayları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Meclis gruplarının karşılıklı görüşmeleriyle geçti.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet hazırlanan taslak metinle muhalefet partilerini ziyaret etti.
TBMM'nin tatil sürecine girmesi nedeniyle yasal düzenleme üzerindeki çalışmalar bu aşamada hız kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasal düzenleme tamamlanmadan Meclis'in tatile girmemesi talimatını verdi.
MECLİS'TE TARİHİ HAFTA
Bahçeli'nin 2024 yılında yaptığı çağrıyla başlayan sürece ilişkin yasal düzenleme 3 Ağustos Pazartesi günü ortaya çıktı.
Çerçeve yasaya, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi adı verildi.
MHP lideri Bahçeli çerçeve yasaya imza atan ilk isim oldu. Bahçeli'nin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yasa tasarısını imzaladı.
12 maddeden oluşan yasa tasarısı bugün Meclis'e sunulacak.