Terörsüz Türkiye yasası TBMM'de kabul edildi. Süreç nasıl ilerleyecek?
10.08.2026 22:48
Son Güncelleme: 10.08.2026 23:52
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Peki şimdi nasıl bir takvim işleyecek? Hangi şartların yerine getirilmesi ve hangi adımların atılması gerekiyor?
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan ve Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Çerçeve Yasa teklifi, bugün Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi. Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme, 467 "kabul", 87 "ret", 7 "çekimser" oyla kabul edilerek yasalaştı. 2 oy mükerrer sayıldı.
Peki nasıl bir takvim işleyecek? Düzenlemenin fiilen uygulanmaya başlaması için hangi şartların yerine getirilmesi ve hangi adımların atılması gerekiyor?
ÖN ŞART: SİLAHLARIN BIRAKILDIĞININ TEYİT EDİLMESİ
Yasanın ön şartı, örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlaması.
İKİ KURUL KURULACAK
Kanun teklifiyle birlikte iki önemli kurul kurulacak. Biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak bir kurul.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağı bir kurul süreç takibinde görev alacak.
Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek.
Bir diğer kurul ise Meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve İrtibat Kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri yer alacak.
6 AY SÜRE TANINACAK
MGK'nın terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak.
Düzenleme PKK/KCK'yı kurma veya yönetme, örgüte üye olma, yardım etme, propagandası ve örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsıyor.
2 İLA 3 YIL SİYASET YASAĞI
15 yıldan fazla ceza gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya altında ceza gerektiren suçlarda ise 5 yıl ceza ertelemesi olacak. Erteleme süresinde soruşturmalar duracak, davalar askıya alınacak, cezaevindekiler tahliye olacak. Bu sürede "terör suçu" işlenirse erteleme kararı kaldırılacak.
Düzenlemeden faydalanacaklar için 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacak.
Örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında olacak.
Yani terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak.
Kanun kapsamında faaliyet gösteren kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu olmayacak.
Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi ve terör tehdidinin ortadan kalkması halinde yeni bir aşamaya geçilecek.
Süreci yürüten kurul çalışmalarına devam ederek gözlem raporları oluşturacak.
Ceza İnfaz Yasası, Terörle Mücadele Yasası ve Türk Ceza Yasası ile Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelecek.