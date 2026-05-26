Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? Kurban keserken tekbir nasıl getirilmeli? (Diyanet'e göre teşrik tekbiri)
26.05.2026 10:07
Teşrik tekbirinin nasıl getirileceği, Kurban Bayramı arefe gününün gelmesiyle birlikte merak edilmeye başladı. Müminler için bayram günlerinin en önemli konularından biri olan teşrik tekbirleri yeniden gündeme geldi. Arefe günü sabah namazıyla başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden bu ibadet, Kurban Bayramı’nın adeta manevi bir sembolüdür. Peki, teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? Kurban keserken tekbir nasıl getirilir?
Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.
İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap.
Teşrik tekbiri: "Allahü Ekber Allahü Ekber La ilahe illallahü vallahü Ekber Allahü Ekber ve lillahilhamd" demektir.
"Allahü Ekber Allahü Ekber" lafzı şerifini,İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselamı kurban etmek üzere iken kesmekte acele etmesin diye Cebrail a.s. okumuştur.Bu tekbiri işitince İbrahim Aleyhisselam:
"La ilahe illallahü vallahü Ekber" buyurdu. İsmail Aleyhisselam da kesilmeyeceğini anlayınca:
"AllahüEkber ve lillahil-hamd" buyurdu.
Bu tekbirin ilk vakti arefe günü sabah namazının farzının selamından sonradır.son vakti, Zilhicce ayının onüçüncü günü ikindi namazının farzının selamından sonradır. Tekbirler yirmi üç vakitte tamam olur.
Bu yirmi üç vakitte her kimin üzerine beş vakit namaz farz ise,o kimse üzerine farz namazlardan selam verdiğinde hemen tekbir okuması vacip olur.