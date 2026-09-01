Tezgah doldu, taştı. Kasa kasa getirildi

Özellikle 300 ila 400 gram ağırlığındaki palamutlar, 125 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Balıkçı tezgahlarında günün erken saatlerinde başlayan hareketlilik ile kasalar dolusu palamut satış için sıralandı. Tezgahlarda boyutlarına göre ayrılan palamutlar, kilogram ve adet üzerinden satışa sunuldu.

Trabzon’un Moloz mevkiinde balıkçılık yapan Mehmet Can Örseloğlu, bol ve bereketli bir sezon beklediklerini belirterek, "Balıkçılar Vira Bismillah diyerek açıldı. İnşallah bu sene bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz. İnşallah bol balık olacak. Palamut kendini gösterdi. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Palamut 125-150 TL arasında satılıyor. Şu anda istenilen boyutlarda değil. 300-400 gram arasında değişiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda 1 kilogramın üstüne de çıkar. İnşallah o zamanlarda da bu fiyatlarda olur. Hamsi de tezgahları süsleyebilir. 2 yıl önce de böyle bol çeşitlilik görmüştük. Palamuttan sonra hamsi ve istavrit olmuştu" dedi.