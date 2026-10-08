Tezgahlar bereketli. Fiyatı düştü, yüzler güldü
08.10.2026 12:37
Sinop’un Türkeli ilçesinde balık tezgâhlarında yaşanan palamut bolluğu, fiyatlara da yansıdı.
Balık tezgahlarında bu yıl palamut bolluğu yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören palamut uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.
Denizlerde palamut avının artmasıyla birlikte tezgâhlarda bolca yer bulan palamut, uygun fiyatıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
"SEZON OLDUKÇA BEREKETLİ GEÇİYOR"
İlçede balıkçılık yapan Mehmet Tunç, palamut sezonunun geçen dönemlere göre oldukça hareketli geçtiğini belirterek, avın artmasının fiyatlara olumlu yansıdığını söyledi.
Tunç, "Bu yıl palamut açısından oldukça bereketli bir sezon geçiriyoruz. Balık miktarının artmasıyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşandı. Vatandaşlarımız şu anda uygun fiyata palamut alabiliyor. İnşallah sezon böyle bereketli devam eder" dedi.
Türkeli’de balık tezgâhlarında palamuda olan ilginin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Öte yandan Karadeniz'de palamut avının bollaşmasıyla birlikte fiyatlar yarı yarıya düştü. Balık tezgahının önünde kuyruk oluştu.
Bazı tezgâhlarda 4 palamut 200 liradan, daha küçük boydaki 5 palamut ise 200 liradan satışa sunuldu. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar balıkçılara akın ederken, bazı vatandaşların palamudu kış aylarında tüketmek üzere çok sayıda aldığı görüldü.
Balıkçı tezgâhlarının önünde yoğunluk oluştu, bazı vatandaşlar kendi aralarında birbirlerine balık pişirme konusunda tavsiyelerde bulundu.