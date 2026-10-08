Tezgahlar bereketli. Fiyatı düştü, yüzler güldü

Türkeli’de balık tezgâhlarında palamuda olan ilginin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Karadeniz'de palamut avının bollaşmasıyla birlikte fiyatlar yarı yarıya düştü. Balık tezgahının önünde kuyruk oluştu .

Bazı tezgâhlarda 4 palamut 200 liradan, daha küçük boydaki 5 palamut ise 200 liradan satışa sunuldu. Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşlar balıkçılara akın ederken, bazı vatandaşların palamudu kış aylarında tüketmek üzere çok sayıda aldığı görüldü.

Balıkçı tezgâhlarının önünde yoğunluk oluştu, bazı vatandaşlar kendi aralarında birbirlerine balık pişirme konusunda tavsiyelerde bulundu.