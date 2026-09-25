Tezgahların şampiyonu oldu, tanesi 100 lira. Bu yıl bolluk yaşanıyor

Sezonun son derece verimli başladığını belirten İzmirli balıkçılar, mevcut bolluktan oldukça memnun. Palamutun tam zamanı olduğunu belirten balık esnafı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sezon çok güzel başladı. Şu an tezgahlarda ciddi bir palamut yoğunluğu var. Palamut zaten dünyanın her yerinde tane ile satılır, bu sene maşallah çok bol. Fiyatlar gayet ucuz, tanesi 100 liraya tekabül ediyor. Palamut dönemi bittiğinde arkasından çinekop ve lüfer gelecek. Küçük balık da büyük balık da bu sene bol miktarda var. Biz evimizde haftada 2-3 gün balık yiyoruz; tüm vatandaşlarımıza da haftada en az iki gün balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz."