Tinerci saldırısının altından sevgili dehşeti çıktı

Saldırıya uğrayan kadının ailesinin şikayetiyle Uyanık gözaltına alındı. Uyanık'ın cep telefonunda yapılan incelemede kurduğu tuzak ortaya çıktı.

Tinerci kılığındaki saldırganın, Uyanık'ın ağabeyinin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili olarak hem Uyanık'ın yeğeni hem de yeğenini olay yerine getiren şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı beşe yükseldi.