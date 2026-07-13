Tinerci saldırısının altından sevgili dehşeti çıktı
13.07.2026 08:22
İstanbul'da bir adam kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine akılalmaz bir tuzak kurdu. Yeğenini tinerci kılığına sokan adam, kadının yüzüne kimyasal madde döktürdü. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu)
İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı.
Derya Demir ve 1,5 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Gökhan Uyanık, aralarının bozuk olduğu bir dönemde konuşmak için Şile'ye gitti.
Çiftin yanına burada maskeli bir şüpheli yaklaştı.
Şüpheli çiften önce para istedi ancak çift reddedince uzaklaştı. Bir süre sonra Gökmen Uyanık, kadının yanından ayrıldı.
KİMYASAL MADDE İLE SALDIRDI
Şüpheli, 44 yaşındaki kadın yalnız kalınca geri döndü. İddiaya göre şüpheli, kadına tek bir kelime dahi etmeden elindeki kimyasal madde ile saldırdı.
Saldırganın savurduğu kimyasal madde yüzüne ve vücuduna gelen kadın çığlık atarak yardım istedi. Saldırgan ise koşarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma kadını hastaneye götürdü.
CEP TELEFONU İNCELENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Saldırıya uğrayan kadının ailesinin şikayetiyle Uyanık gözaltına alındı. Uyanık'ın cep telefonunda yapılan incelemede kurduğu tuzak ortaya çıktı.
Tinerci kılığındaki saldırganın, Uyanık'ın ağabeyinin oğlu olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili olarak hem Uyanık'ın yeğeni hem de yeğenini olay yerine getiren şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı beşe yükseldi.
ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI
Yeğen İsa Uyanık, ifadesinde elindeki yara izinin saldırı esnasında gerçekleştiğini söyleyip, suçunu itiraf etti.
Azmettirici Gökmen Uyanık, saldırgan yeğen ve onlara yardım eden şüpheli tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
YARALANAN KADIN YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Saldırıya uğrayan Derya Demir ise yaşam savaşı veriyor. Demir'in kızı Sıla Sevde Demir annesinin 30 gündür yoğun bakımda olduğunu söyledi.
Yaşananlara tepki gösteren Demir, "Yüzleri unutulmasın, rahat bulamasınlar istiyorum. Umarım kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemez." dedi.