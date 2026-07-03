Tıp fakültesinde sorular satıldı iddiası: Sınav iptal edildi

Fakültenin yıl sonu teorik sınavı, 24 Haziran'da yapıldı. Ancak sınav sorularının bir akademisyen ve bazı öğrenciler tarafından para karşılığı verildiği iddia edildi. İddia üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SDÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu sızdırılan soruların hangi öğrencilere verildiği tespit edilemediği için sınavı iptal etti. Öğrenciler için yeniden sınav takvimi oluşturuldu, İlk sınav tamamlandı. Bütünleme sınavı ise 13 Temmuz'da yapılacak.