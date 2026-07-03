Tıp fakültesinde sorular satıldı iddiası: Sınav iptal edildi
03.07.2026 15:36
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yıl sonu teorik sınavına ait soruların rüşvet karşılığında sızdırıldığı iddia edildi.
Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sınav sorularının rüşvet karşılığında sızdırıldığı öne sürüldü.
Fakülte yönetimi sınavı iptal ederken, öğrenciler bugün yeniden sınava girdi.
"BİR AKADEMİSYEN SORULARI SATTI" İDDİASI
Fakültenin yıl sonu teorik sınavı, 24 Haziran'da yapıldı. Ancak sınav sorularının bir akademisyen ve bazı öğrenciler tarafından para karşılığı verildiği iddia edildi. İddia üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
SDÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu sızdırılan soruların hangi öğrencilere verildiği tespit edilemediği için sınavı iptal etti. Öğrenciler için yeniden sınav takvimi oluşturuldu, İlk sınav tamamlandı. Bütünleme sınavı ise 13 Temmuz'da yapılacak.
BAZI ÖĞRENCİLER VE BİR AKADEMİSYEN İFADE VERDİ
Soruların sızdırılmasıyla ilgili bazı öğrenci ve bir akademisyenin ifadeleri alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.