Tıp öğrencisi Yaren'i hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu

Böyle bir olaya karıştığı için üzgün olduğunu belirten Efe, “Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Keşke alkol içmeseydim. Cezaevinde bulunduğum için 5 aydır kredi kartlarımın borcunu ödeyemiyorum. Cezaevine de kağıtlar geliyor. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Ben katil değilim, cani de değilim. Tahliye olduğumda aile üyelerinin yanına gidip özür dileyeceğim.” dedi.

Müşteki baba Mehmet Mercan da baba olarak ağır bir yük taşıdığını söyledi. Kızının zor şartlar altında tıp fakültesi okuduğunu vurgulayan Mercan, sanığın aracıyla yüksek hız yaptığını ve alkol oranının yüksek olduğunu belirtti.