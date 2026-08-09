TIR'ın içinde firar edecekti. Suç örgütü üyesi yurt dışına kaçarken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini yurt dışında firari olarak bulunan S.Ö.'nün yaptığı öne sürülen suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, örgüt üyesi olduğu belirlenen S.G.'nin 2024 yılında 3 farklı suç eylemine karıştığı tespit edildi.